به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، عصر روز شنبه ۲۲ فروردینماه در نشست مجازیِ «بررسی ابعاد حقوقی و بینالمللی تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونیستی به دانشگاهها و مراکز علمی و فناوری» که با حضور معاونان، مشاوران، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی آسیبدیده و جمعی از صاحبنظران حقوق بینالملل برگزار شد، با محکوم کردن این اقدامات تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده و تجاوزِ اخیر هم بهصورت غیرقانونی از سوی دشمن تحمیل شده است.
وی افزود: هدف قرار دادن شهروندان و اماکن غیرنظامی نقض آشکار حقوق بشردوستانه است و در این حملات، حتی مراکز علمی و فناوری نیز از تعرض مصون نماندهاند
وزیر علوم، کشتار غیرنظامیان و حمله به مراکز علمی را از مصادیقِ روشنِ جنایات جنگی دانست و تصریح کرد: تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، با همراهی برخی کشورها مسئولیتهای کیفری و حقوقی جدی در سطح بینالمللی برای عاملان آن بهدنبال خواهد داشت». وی با اشاره به مبانی حقوقی برای پیگیری این موضوع افزود: «در علم حقوق، هر پروندهی کیفری دارای دو بُعدِ حکمی و موضوعی است و هرچه مستندات و ابعاد موضوعیِ پرونده دقیقتر و قویتر باشد، احکام صادره نیز متقنتر خواهد بود.
سیمایی با اشاره به ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور درباره مستندسازی و ارزیابی آسیبها و خسارات ناشی از تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان تأکید کرد: ضروری است دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، با همکاری ستاد وزارت علوم تمامی خسارات وارده به مراکز علمی و فناوری را با دقتِ بالا ثبت و مستندسازی کرده و در اختیار دولت قرار دهند.
وی همچنین بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت استادان حقوق بینالملل برای تشکیل پروندههای کیفری و طرح دعاوی در مراجع حقوقی بینالمللی تأکید کرد و افزود: این مستندسازیها میتواند در پیگیری حقوقی خساراتِ سایر بخشهای کشور نیز به دولت کمک کند.
وزیر علوم در ادامه خاطرنشان کرد: هرچند دولت موظف به جبران خسارات وارده در جنگ رمضان است، اما در مسیر طرح دعاوی بینالمللی، ثبت دقیق، جزئی و مستند تمامی آسیبها از اهمیت ویژهای برخوردار است و ارزش حقوقیِ بالایی خواهد داشت.
وی همچنین به تشکیل یک کمیته راهبری در ستاد وزارت علوم با مأموریت بررسی ابعاد حقوق بینالمللِ تجاوز به نهاد علم اشاره کرد و گفت: انتظار میرود حاضران در این نشست، با این کمیته همکاری فعال داشته باشند و رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی آسیبدیده نیز با تعامل نزدیک با این کارگروه، از ظرفیتها و نتایج آن بهرهمند شوند.
