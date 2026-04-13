  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

تأکید وزیر علوم بر مستندسازی دقیقِ خسارات برای پیگیری حقوقی بین‌المللی

وزیر علوم بر مستندسازی دقیقِ خسارات وارده در جنگ رمضان برای پیگیری حقوقی بین‌المللی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، عصر روز شنبه ۲۲ فروردین‌ماه در نشست مجازیِ «بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونیستی به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فناوری» که با حضور معاونان، مشاوران، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آسیب‌دیده و جمعی از صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل برگزار شد، با محکوم کردن این اقدامات تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده و تجاوزِ اخیر هم به‌صورت غیرقانونی از سوی دشمن تحمیل شده است.

وی افزود: هدف قرار دادن شهروندان و اماکن غیرنظامی نقض آشکار حقوق بشردوستانه است و در این حملات، حتی مراکز علمی و فناوری نیز از تعرض مصون نمانده‌اند

وزیر علوم، کشتار غیرنظامیان و حمله به مراکز علمی را از مصادیقِ روشنِ جنایات جنگی دانست و تصریح کرد: تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، با همراهی برخی کشورها مسئولیت‌های کیفری و حقوقی جدی در سطح بین‌المللی برای عاملان آن به‌دنبال خواهد داشت». وی با اشاره به مبانی حقوقی برای پیگیری این موضوع افزود: «در علم حقوق، هر پرونده‌ی کیفری دارای دو بُعدِ حکمی و موضوعی است و هرچه مستندات و ابعاد موضوعیِ پرونده دقیق‌تر و قوی‌تر باشد، احکام صادره نیز متقن‌تر خواهد بود.

سیمایی با اشاره به ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور درباره مستندسازی و ارزیابی آسیب‌ها و خسارات ناشی از تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان تأکید کرد: ضروری است دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، با همکاری ستاد وزارت علوم تمامی خسارات وارده به مراکز علمی و فناوری را با دقتِ بالا ثبت و مستندسازی کرده و در اختیار دولت قرار دهند.

وی همچنین بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت استادان حقوق بین‌الملل برای تشکیل پرونده‌های کیفری و طرح دعاوی در مراجع حقوقی بین‌المللی تأکید کرد و افزود: این مستندسازی‌ها می‌تواند در پیگیری حقوقی خساراتِ سایر بخش‌های کشور نیز به دولت کمک کند.

وزیر علوم در ادامه خاطرنشان کرد: هرچند دولت موظف به جبران خسارات وارده در جنگ رمضان است، اما در مسیر طرح دعاوی بین‌المللی، ثبت دقیق، جزئی و مستند تمامی آسیب‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ارزش حقوقیِ بالایی خواهد داشت.

وی همچنین به تشکیل یک کمیته راهبری در ستاد وزارت علوم با مأموریت بررسی ابعاد حقوق بین‌المللِ تجاوز به نهاد علم اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود حاضران در این نشست، با این کمیته همکاری فعال داشته باشند و رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آسیب‌دیده نیز با تعامل نزدیک با این کارگروه، از ظرفیت‌ها و نتایج آن بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6800238
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها