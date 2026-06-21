کرمانشاه در صحت آرای قضایی رتبه نخست کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، با تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان کرمانشاه، اظهار کرد: سالانه حدود ۶۷ تا ۷۰ هزار پرونده در محاکم قضایی استان مورد رسیدگی قرار میگیرد و در حال حاضر از مجموع حوزههای قضایی استان، پنج حوزه به صورت بخشداری قضایی و سایر حوزهها در قالب دادگستری و دادستانی شهرستانها فعالیت دارند.
وی با اشاره به شرایط ویژه سال گذشته، افزود: با وجود حوادث و شرایط خاص امنیتی، فعالیت دستگاه قضایی استان بدون وقفه ادامه داشت و هیچیک از واحدهای قضایی تعطیل نشدند. خدمات ضروری و فوری به مردم در تمام این مدت برقرار بود و با همکاری مجموعههای انتظامی و امنیتی، آرامش و امنیت عمومی استان حفظ شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه نظارت بر بازار نیز با همکاری دادستانی، استانداری و دستگاههای اجرایی بهطور مستمر انجام شد، تصریح کرد: در این مدت کمبود قابل توجهی در تأمین کالاهای اساسی مشاهده نشد و در مقابل، با افرادی که در ارتباط با دولتهای متخاصم اقداماتی انجام داده بودند، مطابق قانون برخورد شد.
کرمی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک در دستگاه قضایی گفت: اکنون ۹۷.۵ درصد ابلاغها و اخطاریههای قضایی به صورت الکترونیکی انجام میشود. همچنین ۷۹.۴ درصد فرآیند انتخاب کارشناسان رسمی از طریق سامانههای هوشمند و به روش قرعهکشی سیستمی صورت میگیرد و برنامهریزی شده این میزان تا پایان سال به ۱۰۰ درصد برسد.
وی ادامه داد: صدور گواهی عدم سوءپیشینه نیز به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود و میانگین زمان صدور این گواهی در استان حدود ۱۸ ساعت است؛ ضمن اینکه در برخی شهرستانها این خدمت در کمتر از چهار ساعت به متقاضیان ارائه میشود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد شعب قضایی اظهار کرد: نسبت رسیدگی به پروندهها در استان به ۱۵۰ درصد رسیده است؛ به این معنا که علاوه بر رسیدگی به پروندههای ورودی، بخش قابل توجهی از پروندههای باقیمانده سالهای گذشته نیز تعیین تکلیف شدهاند.
کرمی با بیان اینکه ۸۴.۷ درصد آرای صادره در مراجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته است، گفت: بر اساس این شاخص، دادگستری استان کرمانشاه موفق به کسب رتبه نخست کشور در زمینه استحکام و صحت آرای قضایی شده است. همچنین میزان رضایتمندی مراجعان از خدمات قضایی استان به ۶۲.۸ درصد رسیده که بیانگر روند مطلوب ارائه خدمات است.
وی در پایان از تغییر شیوه ارزیابی عملکرد شعب قضایی خبر داد و افزود: بر اساس آییننامه جدید قوه قضائیه، سرعت رسیدگی به پروندهها به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی قضات و شعب در نظر گرفته خواهد شد تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود. به گفته وی، دادگستری کرمانشاه آمادگی دارد با اجرای این برنامه، جایگاه برتر خود را در سطح کشور حفظ کرده و ارتقا دهد.
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