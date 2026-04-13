سفیر روسیه در ایران:استفاده از زبان تهدید و زورعلیه ایران ناکارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، «آلکسی ددوف» سفیر روسیه در تهران، بعد از ظهر دوشنبه در جریان نشستی با استاندار تهران، موضع رسمی کشورش درباره تحولات اخیر منطقه را با ادبیاتی شفاف تشریح کرد.
سفیر روسیه با اشاره به مذاکرات اسلام آباد تصریح کرد: استفاده از زبان تهدید و زور علیه ایران، روشی ناکارآمد است و تجربه نشان داده که جمهوری اسلامی ایران هرگز در برابر فشار و تهدید تسلیم نخواهد شد.
ددوف گفت: ایران بر اساس قوانین بینالمللی از حق مشروع خود دفاع میکند و بارها اعلام کرده که برنامه هستهای آن صرفاً ماهیتی صلحآمیز دارد.
وی گفت: هدف قرار دادن غیرنظامیان، از جمله اساتید دانشگاه، نخبگان علمی و بهویژه کودکان، موجب انزجار است، این اقدامات، یادآور رفتارهایی است که پیش از این در لبنان و نوار غزه نیز شاهد بودیم؛ جایی که تخریب گسترده و حتی نشانههایی از نسلکشی مشاهده شد و اکنون تلاش میشود سناریویی مشابه در ایران دنبال شود.
وی در بخش دیگری از این گفتگو، ضمن ابراز همدردی عمیق مسکو با خانوادههای عزادار و کودکان بیگناهی که در بحبوحه تجاوز نظامی اخیر قربانی شدهاند، ابراز امیدواری کرد: هرچه زودتر شاهد پایان این ماجراجویی خونین به سود ملت ایران باشیم.
نظر شما