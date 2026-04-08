حجت الاسلام رفیعی: مردم ضامن استمرار و اقتدار انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام حمید رفیعی شامگاه چهارشنبه در مراسم اربعین با رهبرشهید انقلاب در مسجد انقلاب بجنورد برگزار شد، با تأکید بر نقش تعیینکننده مردم در تداوم و اقتدار نظام، «مردممحوری» را مهمترین هنر رهبری انقلاب عنوان کرد.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب اظهار داشت: از مهمترین ویژگیهای رهبری، وارد کردن مردم در عرصههای مختلف، ارتقای مستمر بصیرت عمومی و تکیه عملی بر توان و ظرفیتهای مردمی بوده است؛ امری که به تحقق واقعی مفهوم جمهوریت انجامیده است.
حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه سرمایه اصلی انقلاب، مردم هستند، افزود: در برهههای حساس، این حضور و آگاهی مردم بوده که نقشههای دشمنان را خنثی کرده و کشور را از بحرانها عبور داده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همچنین با اشاره به حوادث اخیر و شهادت چهرههای برجسته، این رخدادها را عامل بیداری و انسجام بیشتر جامعه دانست و گفت: مردم نهتنها دچار ضعف و خستگی نشدند، بلکه با حضور پرشورتر در صحنه، اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.
وی ادامه داد: تجربه تاریخی انقلاب نیز نشان میدهد که از آغاز نهضت، تکیه اصلی بر مردم بوده است و همین پیوند عمیق میان رهبری و مردم، عامل اصلی پیشبرد اهداف انقلاب به شمار میرود.
حجت الاسلام رفیعی با استناد به مفاهیم قرآنی خاطرنشان کرد: گاه فقدان یک نعمت، با نعمتی بزرگتر جبران میشود که در شرایط کنونی، این نعمت در قالب بیداری، وحدت و حضور گسترده مردم قابل مشاهده است.
وی در پایان تأکید کرد: نقش مردم در تصمیمگیریها و پیشبرد امور کشور همچنان مورد توجه مسئولان است و این مسیر با اتکا به ظرفیتهای مردمی ادامه خواهد یافت.
