به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری پیش از ظهر روز دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های مذهبی خراسان شمالی که در سالن جلسات دفتر نماینده ولی‌فقیه برگزار شد، با تأکید بر ارتقای کیفیت مراسم‌ها، خواستار استفاده از مداحان شاخص و توانمند در برنامه‌های رسمی شد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی همچنین بر ضرورت دلجویی از کسبه و بازاریان مسیر برگزاری مراسم‌ها تأکید کرد و افزود: باید با ارائه تسهیلات و قدردانی، از همراهی این قشر تقدیر شود.

حجت‌الاسلام نوری در ادامه به اهمیت تکریم موکب‌داران اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب، می‌توان از فعالان این حوزه تقدیر به عمل آورد و حتی در قالب دیدار و اهدای لوح، از زحمات آنان قدردانی کرد.

وی درباره فضاسازی شهری نیز اظهار کرد: در ایام پیش‌رو از جمله دهه کرامت، استفاده از نمادهای مناسب و متناسب با حال و هوای این ایام ضروری است و در کنار آن، باید مفاهیم مقاومت، ایثار و شهادت نیز مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه بجنورد با اشاره به ضرورت تأمین امنیت و نظم شهری، بر اتخاذ تدابیر لازم در حوزه‌هایی مانند پارکینگ‌ها و حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و گفت: باید شرایط برای حضور راحت‌تر مردم در مراسم‌ها فراهم شود.

حجت‌الاسلام نوری همچنین پیشنهاد برگزاری رژه‌های خودرویی و موتوری در محلات را مطرح کرد و افزود: این اقدام می‌تواند به افزایش مشارکت مردمی و ایجاد شور و نشاط در سطح محلات کمک کند.

وی در پایان با اشاره به زمان‌بندی برنامه‌ها گفت: لازم است زمان برگزاری مراسم‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که مردم بتوانند به‌راحتی در آن حضور پیدا کنند و با توجه به شرایط، این زمان‌بندی قابل بازنگری خواهد بود.