به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عسگریدرخصوص برنامه‌های استان خراسان رضوی در هفته هنر انقلاب اسلامی اظهار کرد: هفته هنر انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۵، از روز ۲۰ فروردین تا ۲۷ این ماه برگزار می‌شود. این رویداد با توجه به به جنگ رمضان و شهادت رهبر فرزانه انقلاب، با شعار کشوری «پدر مهربان» در استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان با اشاره به هدف برگزاری این رویداد بیان کرد: چشم‌انداز ما این است که بتوانیم ابعاد فکری، فرهنگی و رویکردهای رهبر شهید انقلاب را به واسطه این رویداد برای هنرمندان تبیین کنیم، در این راستا، هنرمندان و همکاران ما در حوزه هنری، فعالیت‌هایی را در رابطه با جنگ رمضان صورت دادند که عمده‌ترین آن را می‌توان برگزاری تئاترهای مسجدی و اجرای تئاترهای مونولوگ در اجتماعات اشاره کرد.

وی افزود: تولیدات آوایی و سرودهای متعددی نیز در اجتماعات مختلف اجرا می‌شوند. آثار دیگری نظیر فیلم کوتاه و روایت‌های تصویری نیز که از تجمعات شبانه مردمی تهیه می‌شود، ازجمله فعالیت‌های حوزه هنری در روزهای اخیر است.

عسگری درباره ویژه‌برنامه‌های حوزه هنری استان به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب تشریح کرد: دو مراسم ویژه در این روز با حضور هنرمندانی از جمله محمدکاظم کاظمی و محمدعلی مودب برگزار شد. برای روزهای در پیش رو نیز درنظر داریم که جلساتی با حضور هنرمندان و اساتید برگزار کنیم تا علاوه بر استفاده از سخنرانی بزرگان و شخصیت‌هایی که با تفکر و رویکردهای فرهنگی حضرت آقا آشنایی دارند، از خاطرات و روایات هنرمندان از رهبر شهید نیز بهره ببریم.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی آتی خطرنشان کرد: حضور در پای پرچم میدان احمدآباد مشهد، برگزاری پرفورمنس شهدای میناب، تولید آثار نقاشی و گرافیکی نیز جزو برنامه‌هایی هستند که توسط هنرمندان برای روزهای در پیش‌رو، مدنظر قرار گرفته‌اند.