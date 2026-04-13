مهلت انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۵ تمدید شد؛ انتخاب رشته ۶۵ هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا سیاره با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۵ هزار متقاضی آزمون دکتری انتخاب رشته کرده‌اند، افزود: کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۵ از ۱۸ فروردین‌ماه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انتشار یافته و فرآیند انتخاب رشته متقاضیان مجاز از روز چهارشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است و مهلت انتخاب رشته متقاضیان مجاز تا روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ تمدید شد.

وی با بیان اینکه هر متقاضی مجاز، می‌تواند حداکثر ۵۰ کدرشته‌محل متناسب با مجموعه امتحانی خود را انتخاب و در فرم انتخاب رشته درج کند، به متقاضیان این آزمون توصیه کرد انتخاب رشته خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کنند.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از متقاضیان خواست پیش از ثبت اولویت‌های خود، دفترچه راهنمای انتخاب رشته و اطلاعیه‌های مرتبط از جمله اصلاحات منتشر شده در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را به‌دقت مطالعه کرده، سپس رشته‌محل‌های مورد علاقه را تعیین و اولویت‌بندی کنند و در نهایت نسبت به ثبت نهایی انتخاب‌ها اقدام کنند.

سیاره درباره داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب کد رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: این دسته از متقاضیان لازم است با مراجعه به درگاه مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org و با استفاده از کد دسترسی درج‌شده در کارنامه اقدام کنند.