خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در تاریخ اسلام، عصر امامت امام جعفر صادق علیه‌السلام یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین دوره‌ها در شکل‌گیری و تثبیت معارف شیعه به شمار می‌رود. این دوره که هم‌زمان با تحولات بزرگ سیاسی و انتقال قدرت از بنی‌امیه به بنی‌عباس بود، فرصت‌ها و تهدیدهای فراوانی را پیش روی جامعه اسلامی قرار داد. در چنین فضایی، امام صادق(ع) با تدبیری عمیق و رویکردی علمی، مسیر گسترش اندیشه‌های ناب اهل‌بیت(ع) را هموار ساختند.

در کنار نقش بی‌بدیل امام صادق(ع) در بنیان‌گذاری و توسعه مکتب جعفری، شاگردان و یاران آن حضرت نیز سهم مهمی در انتقال و تبیین این معارف داشتند. در میان این همراهان، زنان مؤمن و آگاهی حضور داشتند که با روایتگری، پاسخ‌گویی به مسائل شرعی و فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، در گسترش معارف شیعی نقشی قابل توجه ایفا کردند؛ نقشی که در بسیاری از منابع تاریخی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی ابعاد مختلف این دوره نشان می‌دهد که نهضت علمی امام صادق(ع) تنها به تربیت شاگردان مرد محدود نبود، بلکه بانوانی نیز در حلقه‌های علمی و فرهنگی آن حضرت حضور داشتند و در نشر آموزه‌های دینی نقش‌آفرینی می‌کردند. همچنین راهبردهای سیاسی و علمی امام در مواجهه با شرایط پیچیده آن زمان، الگویی ماندگار برای مدیریت بحران‌های فکری و اجتماعی در طول تاریخ اسلام به شمار می‌آید.

زنان راوی حدیث و یاران پنهان امام در گسترش مکتب جعفری بودند

فاطمه رستگارمقدم، استاد حوزه علمیه در خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت شناخت عملکرد زنان در تاریخ اسلام به‌ویژه عصر امام صادق علیه‌السلام اظهار کرد: بانوان برجسته‌ شیعه در آن دوران توانستند در عرصه‌های اجتماعی و تربیتی و تبلیغی با روایتگری، پاسخ‌گویی به مسائل شرعی و همراهی پنهان با امام، نشر بنیان‌های فکری شیعه و وکالت نقش مؤثری در گسترش مکتب جعفری ایفا کنند.

استاد حوزه علمیه در خراسان، با بیان اینکه شناخت نقش تاریخی زنان مسلمان می‌تواند بسیاری از برداشت‌های نادرست امروز را اصلاح کند، بیان کرد: بانوانی که در دوره‌های مختلف تاریخ زندگی کرده‌اند، فعالیت‌ها و مسئولیت‌های مهمی در نقش آفرینی جامعه داشته‌اند؛ اما بسیاری از این گزارش‌ها به دلیل کمبود ثبت تاریخی، کمتر به دست ما رسیده است.

وی افزود: شناخت زنان فعال و اثرگذار در عصر آن حضرت، یکی از نیازهای امروز جامعه بانوان است. بررسی گزارش‌های تاریخی شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ کلینی و دیگر علمای شیعه نشان می‌دهد که در میان شیعیان آن دوره، زنان برجسته و فعالی حضور داشتند که توانستند تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند و موجب گسترش مکتب فکری جعفری شوند.

به گفته رستگارمقدم، روایتگری یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نقش‌آفرینی زنان در عصر امام صادق علیه‌السلام بوده است، این زنان با نقل روایت، پاسخ به پرسش‌های شرعی، وصایت، وکالت و نشر فرهنگ شیعی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی حضور داشتند. برخلاف تصوری که برخی امروز مطرح می‌کنند، زنان نه‌تنها منزوی و منفعل نبوده‌اند، بلکه در میدان‌های مختلف فعالیت داشتند.

استاد حوزه علمیه در خراسان ادامه داد: در تاریخ ما نمونه‌های متعددی از حضور سیاسی و اجتماعی زنان دیده می‌شود؛ از جمله نقش‌آفرینی حضرت خدیجه، حضرت فاطمه و حضرت زینب سلام‌الله علیهن. این‌ها نشان می‌دهد که زن در اجتماع و دفاع از ارزش‌ها فعال بوده و الگویی برای زنان امروز محسوب می‌شود.

وی با اشاره به شرایط ویژه سیاسی عصر امام صادق(ع) بیان کرد: دوران آن حضرت یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ اسلام بود؛ دوره‌ای همراه با فشارهای شدید سیاسی از سوی حکومت عباسی. با وجود ممنوعیت ملاقات با امام، تهدیدهای مکرر و حتی تلاش برای ترور، امام صادق علیه‌السلام به تربیت شاگردان و کادرسازی علمی ادامه داد و بنا بر گزارش‌ها تا چهار هزار شاگرد داشتند که در میان آنان زنان نیز حضور داشتند.

رستگار مقدم گفت: در میان این بانوان، برخی آزاد، برخی کنیز و برخی از خاندان و وابستگان امام بودند. آنان به‌صورت پنهانی تحت تعلیم امام قرار می‌گرفتند و به درجات علمی بالا می‌رسیدند؛ تا حدی که حضرت مردم را برای پرسش‌های شرعی به آنان ارجاع می‌دادند.

استاد حوزه علمیه در خراسان در ادامه به معرفی چند تن از این بانوان پرداخت و گفت: ام‌فروه، مادر امام صادق علیه‌السلام، از زنان عارف و وارع آن دوره و راوی حدیث بود و وکالت پرداخت وجوه شرعی را بر عهده داشت. حمیده مُصَفّاه نیز از زنان برجسته و مورد اعتماد امام بود که در زمره وصیّان حضرت قرار داشت و روایت‌های مهمی از طریق او نقل شده است؛ تا آنجا که امام کاظم علیه‌السلام می فرمودند امام صادق برای بعضی از مسائل بانوان را به ایشان ارجاع می‌دادند.

به گفته وی، آمار تعداد راویان زن در دوره امام صادق علیه‌السلام نسبت به ادوار دیگر اهل‌بیت بیشتر بوده است؛ برخی منابع از ۱۳ و برخی از منابع معاصر ۳۵ یا حتی ۳۷ راوی زن نام برده‌اند. این افزایش تعداد راویان زن یکی از عوامل پویایی دین و گسترش مکتب جعفری بوده است.

رستگار مقدم همچنین با اشاره به رنج‌ها و سختی‌های این بانوان گفت: در منابع تاریخی حتی از بانویی نام برده شده که به دلیل ارادت شدیدش به اهل‌بیت علیهم‌السلام زبان او را قطع کردند. این نشان‌دهنده میزان فداکاری و حضور جدی زنان در کنار امام است.

استاد حوزه علمیه در خراسان افزود: شناخت این الگوها می‌تواند بسیاری از شبهات امروز درباره نقش اجتماعی زنان را پاسخ دهد. زنانی که گمان می‌کنند حضورشان در اجتماع ضرورتی ندارد یا تصور می‌شود وظایف آنان تنها به خانه محدود است، با مطالعه زندگی بانوان عصر امام صادق متوجه می‌شوند که زنان در تاریخ اسلام همواره فعال، اثرگذار و مسئولیت‌پذیر بوده‌اند.

وی تأکید کرد: شناخت نقش بانوانی مانند حسنیه، ام‌فروه، حمیده مُصفّاه و دیگر راویان زن، ضرورتی مهم برای بانوان امروز است تا بدانند در طول تاریخ زنان چگونه معارف اسلامی را نقل کرده و از ولایت دفاع کرده‌اند.

تثبیت تشیع در عصر گذار اموی به عباسی؛ راهبرد بی‌بدیل امام صادق(ع) در مدیریت شرایط بحرانی

حجت‌الاسلام سید محمدمهدی جعفری، استاد حوزه علمیه با تحلیل فضای سیاسی ـ اجتماعی دوران امام صادق(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امام در دوره‌ای که فروپاشی بنی‌امیه و قدرت‌گیری تدریجی بنی‌عباس موجب سوءبرداشت‌هایی درباره امکان قیام و تشکیل حکومت می‌شد، با یک راهبرد هوشمندانه تاریخ‌ساز، به جای ورود به قیام‌های احساسی، اصل تشیع را تثبیت، هویت مذهبی شیعه را تکمیل و آینده معارف اهل‌بیت(ع) را بیمه کردند.

استاد حوزه علمیه با تشریح ویژگی‌های دوران امامت امام جعفر صادق(ع) بیان کرد: شرایط سیاسی و اجتماعی در زمان امام صادق(ع) به‌گونه‌ای بود که جامعه اسلامی در مرحله گذار از حکومت اموی به حکمرانی عباسی قرار داشت. ضعف بنی‌امیه از یک‌سو و قدرت‌یابی تدریجی بنی‌عباس از سوی دیگر، فضایی ایجاد کرده بود که برخی گمان می‌کردند عباسیان حامی اهل‌بیت(ع) هستند و به همین علت رفتارهایی بروز می‌دادند که برخلاف تقیه و مصلحت واقعی بود.

وی افزود: در همین دوره، دشمنی پنهان بنی‌عباس با اهل‌بیت(ع) نیز کم‌کم نمایان شد. نمونه‌های تاریخی مانند قتل ۱۲۰ نفر از سادات به دست ابومسلم مروزی تنها گوشه‌ای از این خباثت‌هاست؛ امری که امام(ع) از آغاز آن را می‌دانستند و باید جامعه شیعی را از گرفتار شدن در دامِ خوش‌گمانی به عباسیان حفظ می‌کردند.

جعفری ادامه داد: از سوی دیگر، برخی شیعیان با تصور این‌که اکنون شیعه از نظر تعداد و توان اجتماعی قدرت یافته است، خواستار قیام علیه حکومت طاغوت بودند. قیام زید بن علی و همچنین ادعای سهل بن حسن خراسانی که می‌گفت بیش از صد هزار شیعه آماده نبردند، شاهد این فضای فکری است. امام صادق(ع) در برابر چنین درخواست‌هایی، حقیقت صحنه را برای آنان تبیین می‌کردند و نشان می‌دادند که این ظاهرِ کثرت، تضمین‌کننده پیروزی نیست.

استاد حوزه علمیه ماجرای سهل بن حسن را نمونه‌ای از روش تربیتی امام دانست و توضیح داد: وقتی سهل از آمادگی هزاران شیعه سخن گفت، امام(ع) برای نشان دادن معیار واقعی یارِ قابل اتکا، به هارون مکّی فرمودند داخل تنور گداخته شود. هارون با نهایت اطاعت وارد تنور شد و آسیبی ندید. سپس امام از سهل پرسیدند که چند نفر مانند او در خراسان دارد؟ این مثال تاریخی تبیین می‌کند که پیروزی در نگاه امام صادق(ع) نه با کثرتِ عددی که با خلوص، یقین و اطاعت یاران رقم می‌خورد.

وی با اشاره به راهبرد کلان امام صادق(ع) افزود: امام به جای ورود به قیام‌های کوتاه‌مدت و احساسی که سرانجامی جز شکست نداشت، اصل تشیع را تثبیت و ریشه‌دار کردند. به جای اتکا به کثرتِ ظاهری یاران، معیار یارِ واقعی را تعریف نمودند. به جای رویارویی علنی با بنی‌عباس، چهره واقعی آنان را برای خواص آشکار ساختند. و به جای حرکت‌های مقطعی، آینده هزارساله دین و معارف اهل‌بیت(ع) را بیمه کردند.

جعفری به نقش امام صادق(ع) در تکمیل پروژه علمی امام باقر(ع) اشاره کرد و گفت: در روایات آمده است که شیعیان تا پیش از زمان امام باقر(ع)، حتی در مسائل ابتدایی مانند حلال و حرام و مناسک حج نیازمند دیگران بودند. امام باقر(ع) آغازگر جریان عظیم آموزش فقه و معارف اهل‌بیت(ع) شد و امام صادق(ع) این نهضت علمی را به اوج رساندند؛ تا جایی که گستره روایات فقهی و کلامی نقل‌شده از ایشان از نظر کمیت و کیفیت در میان همه ائمه(ع) بی‌نظیر است.

استاد حوزه علمیه افزود: اکنون نیز وقتی به میراث حدیثی مسلمانان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که دانشمندان بزرگِ مذاهب مختلف اسلامی از امام صادق(ع) روایت نقل کرده‌اند و مدرسه علمی آن حضرت نقطه مرجعیت فکریِ جهان اسلام بوده است.

وی تأکید کرد: اگر امروز مذهب شیعه به‌عنوان یک مکتب علمی، فقهی و کلامیِ دقیق شناخته می‌شود، بخش عمده آن محصول همان دوران طلاییِ تربیت شاگردان، تبیین معالم دین، و تثبیت هویت شیعه در دوره امام صادق(ع) است؛ دوره‌ای که با تدبیر الهی امام، از یک فرصت تاریخیِ بین دو حکومت، یک تمدن علمی پایدار ساخته شد.

تأکید بر عقلانیت و توحید در سیره امام صادق(ع)؛ الگوی پاسخ‌گویی به شبهات روز

نجمه اسفندیاری، معاون آموزش و پژوهش کانون طلاب و دانش‌آموختگان جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش محوری امام صادق(ع) در تبیین آموزه‌های توحیدی و عقلانی اسلام، اظهار کرد: امام(ع) با بهره‌گیری از استدلال‌های عقلی، پایه‌گذار روش گفت‌وگو و پاسخ‌گویی منطقی در برابر جریان‌های منحرف بودند.

معاون آموزش و پژوهش کانون طلاب و دانش‌آموختگان جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها خراسان رضوی در سخنانی پیرامون سیره علمی و اعتقادی امام صادق(ع) بیان کرد: امام صادق(ع) در دوره‌ای از تاریخ اسلام زندگی می‌کردند که حکومت اموی با انحرافات و ظلم‌های فراوان، فضای دین را آلوده ساخته بود؛ اما ایشان با رسالت توحیدی و فداکاری، مردم را به شناخت واقعی خداوند و صفات کمال الهی دعوت می‌کردند.

وی افزود: امام صادق(ع) با مناظرات علمی و استدلال‌های عقلانی، راه گفت‌وگوی منطقی و تحلیلی را در برابر فرقه‌های منحرف بنیان‌گذاری کردند و عقل را محور فهم دین دانستند. این روش، امروز نیز بهترین راه برای پاسخ‌گویی به شبهات نسل جوان است.

اسفندیاری در ادامه با تأکید بر ضرورت شناخت صحیح سیره علمی امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: برای معرفی درست ایشان باید ابتدا سیره عملی امام را به زبان علمی و قابل فهم فرا بگیریم و بیاموزیم. تفهیم آموزه‌های علنی و عملی امام، راهی برای تقویت ایمان و مقابله با جریان‌های انحرافی امروز جامعه است.

معاون آموزش و پژوهش کانون طلاب و دانش‌آموختگان جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها خراسان رضوی افزود: کارهای تبلیغی، علمی و تصمیمات اجتماعی باید بر پایه تحلیل عقلانی استوار باشد؛ این همان روشی است که امام صادق(ع) در مسیر هدایت مردم و مبارزه با ظلم و انحراف، به بهترین شکل به ما آموخته‌اند.

تدبیر امام صادق(ع) در مدیریت شرایط حساس سیاسی و اجتماعی

بررسی نقش بانوان راوی و همراهان علمی امام صادق(ع) نشان می‌دهد که زنان در تاریخ اسلام حضوری فعال و اثرگذار در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی داشته‌اند. این حضور نه‌تنها در نقل و تبیین معارف دینی جلوه یافته، بلکه در حمایت از جریان اصیل اهل‌بیت(ع) و حفظ هویت شیعی نیز نقشی مهم ایفا کرده است.

از سوی دیگر، تدبیر امام صادق(ع) در مدیریت شرایط حساس سیاسی و اجتماعی آن دوران، نمونه‌ای روشن از رویکرد عقلانی و آینده‌نگرانه در هدایت جامعه اسلامی است. تمرکز بر تربیت شاگردان، گسترش دانش دینی و تثبیت مبانی اعتقادی، راهبردی بود که توانست پایه‌های مکتب جعفری را برای قرن‌های بعد استوار سازد.

امروز نیز بازخوانی این تجربه تاریخی می‌تواند الهام‌بخش جوامع اسلامی در مواجهه با چالش‌های فکری و اجتماعی باشد؛ چرا که سیره علمی و عقلانی امام صادق(ع) و نقش‌آفرینی شاگردان و یاران ایشان، الگویی ارزشمند برای ترویج معارف دینی، پاسخ‌گویی به شبهات و تقویت هویت دینی در جامعه معاصر به شمار می‌رود.