اقامه عزای رئیس مذهب تشیع در حرم مطهر شاهچراغ (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) رئیس مذهب تشییع حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم(ع) غرق در عزا و ماتم است.

در این روز اهالی سومین حرم اهل بیت (ع)‌ با حضور در دسته جات عزاداری و سینه زنی ضمن حضور در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)‌ در رثای ششمین پیشوای شعیان به عزاداری خواهند پرداخت.

همچنین مراسم شهادت امام صادق (ع)‌ طبق روال هرساله در مدرسه خان با حضور جامعه روحانیت شیراز برگزار می گردد.

در همین زمینه در شام شهادت امام صادق (ع) مراسمی بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام جعفر صادق واقع در خیابان اصلاح‌ نژاد شیراز برگزار می‌شود.