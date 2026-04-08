به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر سلمانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی صبح چهارشنبه به همراه عبدالرزاق میراب، مشاور و نماینده تامالاختیار استاندار در امور ایثارگران، در سفر به اسکو و خسروشاه ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با خانوادههای معظم شهیدان تجاوزات آمریکایی-صهیونی دیدار و از صبر و استقامت آنان تجلیل کردند.
در این برنامه که با هدف تکریم جایگاه والای ایثار و شهادت برگزار شد، خادمان شهدا با حضور در روستای «دیزج امیرمدار» از توابع شهرستان اسکو، به دیدار خانواده مکرم شهید والامقام، دکتر حسین ذکی دیزجی رفتند و یاد و خاطره این شهید دانشمند را گرامی داشتند.
همچنین در ادامه این سفر، هیئت استانی با حضور در شهر خسروشاه، در منزل خانواده شهید سرافراز امیرحسین سهیلیاصل، حضور یافتند و از ایستادگی و فداکاری این خانواده معظم قدردانی به عمل آوردند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در این دیدارها، زنده نگه داشتن یاد و راه این قهرمانان و انتقال پیام آنان به نسلهای آینده را رسالتی خطیر و همگانی توصیف کرد.
گفتنی است، این شهدای والامقام که در جریان تجاوزات آمریکایی-صهیونیستی در طول جنگ سوم تحمیلی به فیض عظیم شهادت نائل آمدهاند، نماد بارز مقاومت و دفاع از حریم میهن اسلامی به شمار میروند.
