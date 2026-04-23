به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلمانی صبح پنجشنبه در راستای ارج نهادن به مقام شامخ ایثارگران و پیگیری مستمر وضعیت سلامت آنها با حضور در بیمارستان فجر تبریز، از جانبازان سرافراز بستری در این مرکز درمانی عیادت کرد.

در این دیدار که با هدف تکریم و بررسی آخرین وضعیت درمانی و نیازهای جانبازان معزز صورت گرفت، مدیرکل بنیاد شهید استان، چهره به چهره با این قهرمانان ملی گفت‌وگو کرده و بر عزم جدی این اداره کل برای پیگیری بی‌وقفه مسائل درمانی و رفاهی ایشان تأکید کرد.

سلمانی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: جانبازان عزیز، اسناد زنده و پرافتخار ایثار و مقاومت ملت بزرگ ایران هستند و خدمتگزاری به این عزیزان برای ما یک وظیفه شرعی و افتخاری بزرگ است.

وی افزود: ما خود را موظف می‌دانیم که همواره در کنار این اسوه‌های صبر و استقامت باشیم و از هیچ کوششی برای تأمین آسایش و آرامش آنان دریغ نخواهیم کرد.