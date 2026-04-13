بیماران قلبی در هوای سرد بیشتر مواظب خودشان باشند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که افراد در هوای سردتر در معرض خطر بسیار بیشتری برای حملات قلبی، سکته قلبی و سایر مشکلات قلبی قرار دارند.



محققان دریافتند که حدود ۸۰ درصد از مرگ و میرهای مرتبط با قلب در دمای زیر 23 درجه سانتیگراد رخ می‌دهد.



به طور کلی، این مطالعه ۱ مورد از هر ۱۶ مرگ و میر مرتبط با قلب را به هوای سرد مرتبط دانست در حالی که ۱ مورد از هر ۳۰۰ مورد به گرما مرتبط بود.



دکتر «پدرو رافائل ویرا د اولیورا سالرنو»، محقق ارشد و رزیدنت طب داخلی در دانشکده پزشکی ایکان مونت سینای در نیویورک، گفت: «این موضوع ممکن است برای بسیاری تعجب‌آور باشد، اما بیشتر مرگ و میرهای قلبی عروقی مرتبط با دما با سرما مرتبط هستند، نه گرما.»



وی در یک بیانیه خبری گفت: «در حالی که موج‌های گرمایی تمرکز اصلی برای مسائل بهداشتی هستند، اما هوای سردتر با مرگ و میرهای مرتبط با قلب بسیار بیشتر مرتبط هستند.»



برای این مطالعه جدید، محققان بیش از ۱۴ میلیون مرگ مرتبط با بیماری‌های قلبی در افراد بالای ۲۵ سال را در ۸۱۹ شهر در ایالات متحده بین سال‌های۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ تجزیه و تحلیل کردند.



این تیم مرگ‌ها را با داده‌های دمای محلی مقایسه کردند تا میزان مرگ و میر مرتبط با قرار گرفتن در معرض هوای سردتر در مقابل دماهای بالاتر را تعیین کنند.



محققان دریافتند که هوای سرد در طول دو دهه با تقریباً۸۰۰۰۰۰ مرگ مرتبط بوده است، در حالی که ۴۰۰۰۰ مرگ به هوای گرم نسبت داده شده است.

نتایج نشان می‌دهد که دمای 23 درجه سانتیگراد دمای مطلوب برای سلامت قلب است.



این مطالعه می‌گوید که دمای زیر 23 درجه سانتیگراد سالانه حدود ۴۰۰۰۰ مرگ مرتبط با بیماری‌های قلبی را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که دمای بالای 23 درجه حدود ۲۰۰۰ مرگ را شامل می شود.



محققان گفتند که دمای سرد باعث افزایش فشار خون و نیاز قلب به اکسیژن می‌شود و به طور بالقوه خطر حمله قلبی یا سکته مغزی را به دلیل لخته شدن خون یا گرفتگی عروق افزایش می‌دهد.