پیام تبریک وزیر ورزش پس از اولین طلای جهانی ورزش ایران در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام وزیر ورزش و جوانان به خاطر کسب مدال طلای عضو تیم تکواندو نوجوانان ایران در جهان به شرح زیر است:
«کسب نخستین مدال طلای ایران در رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان توسط محمد عرفان خدایی را به این ورزشکار شایسته، کادر فنی و مدیریتی تیم ملی و خانواده بزرگ تکواندو تبریک میگویم.
این موفقیت، حاصل تلاش مستمر، آمادگی فنی و حضور مؤثر در یک میدان معتبر بینالمللی است و بار دیگر توانمندی نسل آینده ورزش ایران را به نمایش گذاشت.
امیدوارم این افتخار که بمنزلهی اولین طلای جهانی ورزش ایران در سال جدید محسوب میشود، سرآغاز روزهای روشنتری برای ورزش کشور در سال ۱۴۰۵ باشد و شاهد ادامه درخشش ورزشکاران ایران در رقابتهای پیشرو باشیم.
برای همه قهرمانان، مربیان و فعالان عرصه ورزش، سالی همراه با سلامتی، موفقیت و دستاوردهای ارزشمند آرزو میکنم.»
