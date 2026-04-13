به گزارش خبرگزاری مهر، احمدی، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور امروز در سفر به استان قم، با بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم دیدار و گفت‌وگو کرد.



فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور در این سفر از مجموعه تاریخی «مقابر گنبد سبز» شهر قم بازدید کرد.



این بنای تاریخی بر اعلام تاریخ‌شناسان مدفن سه تَن از بزرگان اشعری و احیاءکنندگان قم در دوره اسلامی و مربوط به قرن هشتم هجری قمری است و در بلوار شهید روحانی، جنب گلزار شهدای علی‌ابن‌جعفر(ع) قرار دارد و در ۱۵ دی سال ۱۳۱۰ هجری خورشیدی با شماره ۱۲۹ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده ‌است.



همچنین در این بازدید احمد قربانی، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان قم، گزارشی از وضعیت ساختار یگان حفاظت میراث‌فرهنگی این استان و اقدام‌های انجام‌گرفته ارائه کرد.