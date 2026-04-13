به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احسان مصطفوی، رئیس انستیتو پاستور ایران، با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا طی جنگ اخیر به انستیتو پاستور ایران بیان کرد: از آغاز جنگ اخیر، انستیتو پاستور سه بار مورد هجوم دشمن قرار گرفته و آسیب دیده است.

وی افزود: این آسیب‌ها به گونه‌ای بوده که در بعضی مراحل تعدادی از ساختمان‌ها تخریب شده و ساختمان‌هایی هم که تخریب نشده‌اند، با توجه به حجم آسیب‌ها، شرایط کار و فعالیت در آن‌ها و همچنین ساختمان اصلی انستیتو پاستور از همکاران ما سلب شده است.

مصطفوی تصریح کرد: غیر از آسیبی که به ابنیه وارد شده، یک بحث جدی که برای ما مهم است، آسیبی است که به تجهیزات ما وارد شده است. این تجهیزات در طول دهه‌ها تامین شده و دسترسی به آن‌ها هم سخت بوده و هم منابع قابل توجهی برای تهیه آن‌ها صرف شده است.

رئیس انستیتو پاستور ادامه داد: در حال حاضر، فازی که شروع کرده‌ایم، فاز پاکسازی است و همکاران در بخش‌ها مشغول کار هستند تا از وضعیت ایمنی داخل بخش‌ها ارزیابی دقیق‌تری داشته باشند. هر بخشی که شرایط ایمنی پایدارتری داشته باشد و تاییدیه‌های لازم را دریافت کند، همکاران ما شروع به پاکسازی آن بخش‌ها می‌کنند و در صورت امکان، تجهیزات آسیب‌دیده را به شکل عملیاتی و اجرایی درآورند و برنامه‌ریزی لازم در این خصوص انجام می‌شود.

وی با اشاره به بخش‌های آسیب‌دیده گفت: بخش‌های تحقیقاتی و تشخیصی ما نظیر بیوتکنولوژی، مالاریا، بانک سلولی و تحقیقات بالینی در مقایسه با سایر بخش‌ها آسیب جدی‌تری دیده‌اند. همچنین بخش‌های واحدهای پشتیبان مانند فناوری اطلاعات و فنی و مهندسی نیز در این فرآیند دچار آسیب جدی شده‌اند.

مصطفوی درباره ادامه فعالیت‌ها توضیح داد: ما در دو فعالیت اصلی خود، یکی در حوزه تشخیص و دیگری در حوزه تولید، همچنان فعالیت‌ها را در سایر شعب انستیتو دنبال می‌کنیم. با توجه به اینکه انستیتو مرجع تشخیصی بسیاری از بیماری‌های واگیر و غیرواگیر در کشور است، نمونه‌ها همچنان توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی به مجموعه انستیتو ارجاع می‌شوند و همکاران ما در شعب، خدمات تشخیصی را ارائه می‌دهند.

وی افزود: در حوزه تولید نیز، انستیتو علاوه بر تولید واکسن‌های متنوع، برخی محصولات درمانی و تشخیصی و حیوانات آزمایشگاهی را نیز تولید می‌کند و این فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد و خدمت‌رسانی برقرار است.

رئیس انستیتو پاستور درباره بازسازی گفت: قسمت مهمی از برنامه بازسازی، تامین منابع است. درحال حاضر به دنبال تامین منابع هستیم و امیدواریم بتوانیم هم حمایت‌های دولتی و هم کمک خیرین داخل و خارج از کشور را جلب کنیم. برخی مجموعه‌های بین‌المللی نیز اعلام آمادگی کرده‌اند و برای بازسازی باید مسیر را دنبال کنیم و ببینیم این اعلام آمادگی‌ها تا چه حد عملی خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برآورد اولیه خسارات به دولت منعکس شده و در حال ارزیابی است. در کنار سایر خساراتی که به مجموعه‌های مشابه وارد شده، منتظر تخصیص منابع هستیم.