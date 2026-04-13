کاهش درآمد مردم انگلیس در پی جنگ آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از گاردین جدیدترین داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رشد درآمد واقعی مردم انگلیس به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و تورم سرسام‌آور، منفی شده است.

براساس این گزارش، افزایش قیمت نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، هزینه‌های زندگی در بریتانیا را به شدت افزایش داده است. بر این اساس، پیش‌بینی رشد درآمد مردم که قبلاً ۰.۹ درصد اعلام شده بود، اکنون به منفی ۰.۶ درصد تنزل یافته است.

کارشناسان مؤسسه «Resolution Foundation» هشدار می‌دهند که این شوک اقتصادی، به طور میانگین ۵۰۰ پوند از قدرت خرید هر خانوار بریتانیایی کاسته است. تحلیلگران «WPI Strategy» نیز تخمین می‌زنند که فشار تورمی تا پایان سال، درآمد واقعی خانواده‌ها را ۶۰۰ پوند دیگر کاهش دهد.

ضعیف‌ترین اقشار، بیشترین ضربه را می‌خورند

آمارها حاکی از شکاف عمیق درآمدی در جامعه بریتانیا است:

دهک‌های ضعیف: ۲۰ درصد از قشر ضعیف جامعه که انتظار می‌رفت رشد درآمد ۲.۸ درصدی را تجربه کنند، اکنون با رشد تنها ۱.۲ درصدی مواجه هستند.

کسری بودجه: این گروه همچنان با کسری حدود ۷۱ پوندی بین درآمد و هزینه‌های ضروری خود دست و پنجه نرم می‌کنند.

رکود در راه است؛ توقف کاهش نرخ بهره

اقتصاد انگلیس در آستانه رکود قرار گرفته و پیش‌بینی رشد اقتصادی ۱.۴ درصدی پیشین به ۱.۱ درصد کاهش یافته است. در همین حال، بانک مرکزی انگلستان که پیش‌تر قصد کاهش نرخ بهره را داشت، اکنون با توجه به تورم صعودی، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را به حدود ۳۰ درصد کاهش داده است.

این وضعیت باعث شده نرخ وام‌های مسکن دوباره به بالای ۴.۸ درصد بازگردد و پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا سال ۲۰۳۰ به طور متوسط ۴.۵ درصد باقی بماند. اداره آمار ملی بریتانیا (ONS) نیز تأیید کرده که رشد دستمزدها پس از کسر تورم (Real Pay Growth) در سه ماه منتهی به ژانویه ۲۰۲۶ به تنها ۰.۴ تا ۰.۵ درصد سقوط کرده است.