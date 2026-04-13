باند قاچاق سلاح و مهمات در اندیمشک منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک گفت: با اشراف اطلاعاتی و در یک عملیات ضربتی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان اندیمشک، یک باند قاچاق سلاح و مهمات جنگی شناسایی و متلاشی شد.

حسن سپهوند ادامه داد: در این عملیات تعداد ۳۰ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری به همراه ۶۰ تیغه خشاب کشف و ضبط شد و متهمان با دستور مقام قضایی برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند.

وی بیان کرد: دستگاه‌ قضا با باندهای قاچاق سلاح و مهمات و هرگونه فعالیت مجرمانه که تهدیدی برای امنیت ملی و عمومی محسوب شود با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.