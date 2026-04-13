۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

دستگیری ۷ خرده‌فروش مواد مخدر در دورود

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری هفت خرده‌فروش مواد مخدر در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان دورود با همکاری مردم و اشراف اطلاعاتی، هفت خرده‌فروش مواد مخدر را در این شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.

بر اساس این گزارش، با هماهنگی قضائی، مخفیگاه‌های این افراد مورد بازرسی قرار گرفت که در نتیجه آن، مقدار چهار کیلو و ۲۵۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

این مرکز همچنین اعلام کرد که هر هفت نفر دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان به سوداگران مرگ هشدار داد که با قاطعیت با مخلان نظم و امنیت جامعه برخورد خواهد شد و از شهروندان درخواست کرد هرگونه اطلاعات در خصوص فعالیت قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر را از طریق تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند تا دراسرع‌وقت نسبت به برخورد قانونی اقدام شود.

