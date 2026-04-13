به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در خصوص استمرار مأموریتهای سازمان امنیتساز در شرایط اضطرار، گفت: در این مقطع حساس تاریخی که سرزمین عزیزمان با چالشهای امنیتی و بحرانهای ناشی از جنگ مواجه است، شاهد ایستادگی مثالزدنی نیروهای مسلح و بهویژه فراجا در خط مقدم تأمین امنیت و نظم عمومی هستیم.
سردار منتظرالمهدی افزود: علیرغم آسیبهای وارده به برخی مراکز خدمات دهی فراجا و همچنین شهادت جمعی از همکاران جانبرکفمان در جریان جنگ رمضان، عزم پولادین پلیس برای پاسداری از جان، مال و امنیت شهروندان ذرهای تزلزل نپذیرفته است.
وی تصریح کرد: فراجا، بهعنوان حافظ امنیت اجتماعی، حتی در شرایطی که امکانات لجستیکی و زیرساختهای فنی ما تحت تأثیر تبعات جنگ قرار گرفته است، با اتکا به ظرفیتهای انسانی متخصص، تجهیزات جایگزین و سیار، و بهکارگیری اصول هوشمندانه در مدیریت بحران، به وظایف ذاتی و قانونی خود با صلابت ادامه میدهد.
به گفته این مقام ارشد انتظامی، از کشف پیچیدهترین پروندههای قتل و انهدام باندهای سازمانیافتهی مواد مخدر، تا شناسایی و دستگیری مجرمان حرفهای، سارقان سابقهدار و شبکههای برهمزنندهی نظم عمومی؛ هیچیک از این مأموریتهای حیاتی متوقف نشده است؛ به واقع پلیس ایران ، پلیسی تعطیلبردار نیست.
منتظرالمهدی خاطر نشان کرد: بهرهگیری از رویکردهای تحلیلی-عملیاتی و با اصل ابتکار عمل در شرایط بحرانی، شبانهروز در تلاشیم تا امنیت را در تاروپود جامعه تضمین نماییم؛ این استقامت، نه صرفاً یک وظیفه، بلکه تجلی مسئولیت اجتماعی و انقلابی ما در قبال تکتک شهروندان است.
سخنگوی پلیس یادآور شد: قدردان همراهی و همدلی ملت شریف ایران در این دوران دشوار هستیم و اطمینان میدهیم که با توکل به خداوند متعال و با تکیه بر توانمندیهای بومی و دانش روز، بر تمامی تهدیدات فائق آمده و امنیت پایدار را محقق سازیم.
