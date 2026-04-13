هشدار چین به آمریکا: در روابط پکن-تهران دخالت نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا تودی، دریاسالار دونگ جون وزیر دفاع چین در ارتباط با آنچه آمریکا مدعی محاصره تنگه هرمز شده است، خطاب به واشنگتن هشدار کرد: در روابط دوجانبه چین با ایران دخالت نکنید.

وزیر دفاع چین در این خصوص اضافه کرد: ما با ایران توافق‌ نامه‌ های تجاری و انرژی داریم؛ انتظار داریم دیگران در امور ما دخالت نکنند.

وی افزود که تنگه هرمز برای چین همچنان باز است.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا پیشتر در حالی که تحت فشار افکار عمومی جهان به دلیل تبعات اقتصادی جنگ افروزی‌اش علیه ایران قرار گرفته است، تهدید نخ‌نمای خود علیه تهران را این بار با ادعای واهی بستن تنگه هرمز مطرح کرد؛ ادعایی که حتی از سوی شخصیت‌های کشورش نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.