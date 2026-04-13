۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

هشدار چین به آمریکا: در روابط پکن-تهران دخالت نکنید

وزیر دفاع چین در سخنانی به آمریکا هشدار داد: توافق‌نامه‌ های تجاری و انرژی با ایران داریم؛ انتظار داریم دیگران در امور ما دخالت نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا تودی، دریاسالار دونگ جون وزیر دفاع چین در ارتباط با آنچه آمریکا مدعی محاصره تنگه هرمز شده است، خطاب به واشنگتن هشدار کرد: در روابط دوجانبه چین با ایران دخالت نکنید.

وزیر دفاع چین در این خصوص اضافه کرد: ما با ایران توافق‌ نامه‌ های تجاری و انرژی داریم؛ انتظار داریم دیگران در امور ما دخالت نکنند.

وی افزود که تنگه هرمز برای چین همچنان باز است.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا پیشتر در حالی که تحت فشار افکار عمومی جهان به دلیل تبعات اقتصادی جنگ افروزی‌اش علیه ایران قرار گرفته است، تهدید نخ‌نمای خود علیه تهران را این بار با ادعای واهی بستن تنگه هرمز مطرح کرد؛ ادعایی که حتی از سوی شخصیت‌های کشورش نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

    • احمد IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      ترامپ اکنون دراتاق احتضاراست وماننددیوانه هابه هرسوچنگ می اندازدتاازچاه عمیقی که برای خودکنده خلاصی یابد.بزودی خبرمرگ ترامپ راخواهیدشنیدوجهان ازلوث وجودیکی ازدوخبیث جنایت پیشه(ترامپ ونتانیاهو)رهایی می یابد.اینست پایان نکبت بارجنایتکاران تاریخ و ان شاالله نتانیاهوهم بعدازمراسم دادگاه سوری خودبه غضب الهی دچارمیگرددوبه درک واصل میشود.پیام چین یک دهن کجی بزرگ به آمریکاوسردمداران جنایتکارش است وترامپ دراین طرح سفیهانه اش نیزشکست سختی خواهدخورد.کوردلان تاریخ بدانندمملکت ایران مملکت امام زمان(عج) است.
    • IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      باید چین و روسیه و کشورهای غیر متعهد در کنار ایران باشند و محل سازمان ملل عوض کنند و ارز بین المللی را هم عوض کنند

    پربازدیدها

    پربحث‌ها