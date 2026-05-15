به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسویفرد در خطبههای این هفته نماز جمعه اهواز اظهار کرد: دشمنان تمامی تجهیزات مدرن خود را به میدان هوایی و دریایی آوردند تا محاصره تنگه هرمز شکسته شود ولی شکست تاریخی دشمن در این عملیات، آبرویی برای آمریکا باقی نگذاشت.
وی افزود: استکبار جهانی سعی داشت با دستاوردهای نظامی در خلیج فارس، ضمن فشار بر نیروهای مسلح ایران اسلامی از چین نیز امتیاز بگیرد اما در این زمینه نیز ناکام ماند و نتوانست همکاری تجاری ایران و چین را کاهش دهد.
امام جمعه اهواز یادآور شد: هوشمندی راهبردی ایران در مجوز عبور کشتیهای چینی از تنگه هرمز، پیام مهمی برای دشمنان و جهانیان بود.
وی بیان کرد: اکنون افزایش نرخ سوخت و انرژی در آمریکا و دیگر کشورهای استکبار جهانی، آنان را به زانو درآورده است و امروز این کشور جنایتکار، ملتمسانه به سمت مذاکره با چین رفته است.
وی بیان کرد: برخی کشورها نیز به صراحت اعلام کردند که نه تنها خرید نفت از ایران را کاهش نمیدهند بلکه هرگونه تهدید علیه روابط تجاری با ایران را محکوم میکنند.
حجتالاسلام والمسلمین موسویفرد گفت: اکنون تنگه هرمز نه تنها یک آبراه تجاری، بلکه به نوعی کنترل نبض انرژی جهان، بازدارندگی اقتصادی، فشار برای خروج آمریکا از منطقه، ایجاد رابطه جدید با کشورهای منطقه و بیاثر کردن تحریمهای آمریکا به شمار میرود.
امام جمعه اهواز یادآور شد: در حال حاضر ایران اسلامی شرایطی برای آمریکا ایجاد کرده است که نه راه پس دارد و نه راه پیش؛ دشمن باید بداند ایران با تکیه بر مردم غیور خود و رزمندگان اسلام، کاری کرده است که هیچ راهحل نظامی نمیتواند از عزت و اقتدار دفاعی و نظامی ایران بکاهد.
وی بیان کرد: نیروهای مسلح و بسیج نیز مانند گذشته، آمادگی کامل و کوبندهای برای برخورد قاطع با هرگونه تجاوز دشمن را دارند.
وی همچنین خطاب به مسئولان استان گفت: نزدیک به یک ماه است که کشاورزان استان، محصولات خود را برداشت کرده و به دولت تحویل دادهاند ولی هنوز پول خود را به صورت کامل دریافت نکردهاند؛ در حالی که برای کشت سال جدید به آن نیاز مبرم دارند و انتظار میرود دولت در این زمینه اهتمام ویژهای داشته باشد.
امام جمعه اهواز همچنین ظرفیت مساجد را برای جبران کلاسهای درسی دانشآموزان، محلی مناسب برشمرد و گفت: انتظار میرود مسئولان آموزش و پرورش استان در این زمینه نیز اقدامات لازم را داشته باشند.
وی خطاب به صاحبخانهها خاطرنشان کرد: امید است در این شرایط سخت، مالکان مراعات مستاجران را داشته باشند تا از این روزها به سلامت عبور کنیم؛ بیشک برکت در زندگی مردم با این اقدامات خیرخواهانه بیشتر خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین موسویفرد صرفهجویی را یکی از فرهنگهای مهم در دین مبین اسلام برشمرد و گفت: برخی متاسفانه در این زمینه رعایت نمیکنند و جزو افراد پرمصرف هستند که باعث کمبود انرژی میشوند؛ اگرچه نرخ انرژی و سوخت در کشور ما بسیار ارزان است، ولی انتظار میرود مردم نیز در زمینه استفاده بهینه از این انرژی و سوخت، مدیریت مصرف مناسبی داشته باشند.
