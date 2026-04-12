۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

انگلیس مشارکت در طرح ادعایی ترامپ در تنگه هرمز را رد کرد

سخنگوی دولت انگلیس با رد خواسته ترامپ اعلام کرد: لندن در محاصره تنگه هرمز به فرماندهی آمریکا مشارکت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلفاست تلگراف، دولت انگلیس امروز یکشنبه علام کرد که قصدی برای مشارکت در برنامه آمریکا جهت محاصره تنگه هرمز ندارد.

از سوی دیگر، بی بی سی نیز در این خصوص به نقل از سخنگوی دولت انگلیس خبر داد: لندن در محاصره تنگه هرمز به فرماندهی آمریکا مشارکت نخواهد کرد.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا ساعاتی پیش در حالی که تحت فشار افکار عمومی جهان به دلیل تبعات اقتصادی جنگ افروزی‌اش علیه ایران قرار گرفته است، بار دیگر تهدید نخ‌نمای خود علیه تهران را این بار با ادعای واهی بستن تنگه هرمز مطرح کرد؛ ادعایی که حتی از سوی شخصیت‌های کشورش مورد انتقاد قرار گرفته است.

    • IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      چشم ابی هایی که زمانی چشم دیدن رفاه مردم و قدرت منطقه شدن ما را نداشتند و متحد شدند و این روزگار بر سر مان اوردند حال چه گشته که دیگر با هم متحد نیستند حداقل کمی هم برای خوشنودی ان دماغ بدنبال تاج و تخت گم گشته اش یک تکانی میخوردند که عکس تسو جایگاهش را ربود

