جمع آوری ۹۴ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی شامگاه دوشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت،طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۲۷ نفر سارق، ۸۶ نفر معتاد متجاهر،۶ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۹۴ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: همچنین در این طرح تعداد ۲ دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودروی سرقتی، ۱ کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۱۰ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۳۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقدپلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.