به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر دوشنبه در نشست با ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب، شهدا و ایثارگران و قدردانی از تلاشهای نیروهای خدمترسان در عرصههای مختلف، اظهار کرد: مسیر خدمترسانی به مردم با وجود همه شرایط و فراز و نشیبها با قدرت ادامه دارد و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، همدلی و هماهنگی در بدنه اجرایی هستیم.
وی افزود: سال گذشته با وجود برخی چالشها و محدودیتها، با همراهی دستگاههای اجرایی و مدیریت منسجم منابع، بخش قابل توجهی از اهداف مالی و اعتباری استان محقق شد و در حوزه وصول درآمدها نیز عملکرد قابل قبولی با تحقق حدود ۹۴ درصدی به ثبت رسید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه انضباط مالی و مدیریت دقیق منابع از اولویتهای اصلی استان است، گفت: جذب بهموقع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای نقش مهمی در پیشبرد پروژههای عمرانی و توسعهای دارد و لازم است دستگاههای اجرایی با برنامهریزی دقیق از رسوب اعتبارات در پایان سال مالی جلوگیری کنند.
ذاکریان با اشاره به تعامل نزدیک مجموعه اقتصادی و دارایی استان با دستگاههای اجرایی و نظارتی تصریح کرد: نگاه مدیریتی در استان بر پایه همکاری، حل مسئله و تسهیل فرآیندهای مالی است و انتظار میرود ذیحسابان و مدیران مالی نیز در همین مسیر با دقت، سرعت و هماهنگی بیشتر ایفای نقش کنند.
وی افزود: تجربه سال گذشته نشان داد هرجا هماهنگی میان مدیران دستگاهها، ذیحسابان و مجموعههای نظارتی تقویت شده، روند جذب منابع و اجرای پروژهها نیز با کیفیت و سرعت بیشتری انجام شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت صرفهجویی در هزینهها تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی، کنترل هزینههای جاری، اولویتبندی طرحها و تمرکز بر پروژههای ضروری باید بهعنوان یک رویکرد جدی در دستور کار همه دستگاهها قرار گیرد تا منابع موجود به شکل هدفمند و اثرگذار مصرف شود.
ذاکریان با اشاره به موضوعات مرتبط با فرآیندهای مالی دستگاههای اجرایی، بیان کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونی در کنار رویکرد تعاملی میتواند موجب تسهیل امور پیمانکاران، کاهش بروکراسیهای غیرضرور و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی شود، بدون آنکه خللی در صیانت از بیتالمال ایجاد شود.
وی ادامه داد: انتظار میرود در برخورد با مسائل مالی و اجرایی، رویکردها به سمت تعامل، پیشگیری از ایجاد گرههای اداری و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای حل مشکلات دستگاهها و پیمانکاران حرکت کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد اعتباری استان در سال گذشته گفت: توزیع و تخصیص اعتبارات در بخشهای مختلف عمرانی و هزینهای با پیگیریهای مستمر و همکاری دستگاهها انجام شد و تلاش شد منابع بهموقع در اختیار پروژههای اولویتدار قرار گیرد.
وی با تأکید بر نقش مهم ذیحسابان در سلامت مالی دستگاهها افزود: ذیحسابان و مدیران مالی به عنوان بازوی اصلی نظام مالی دولت در استان، نقش تعیینکنندهای در شفافیت، انضباط و تحقق اهداف اعتباری دارند و همراهی آنان با سیاستهای کلان استان ضروری است.
ذاکریان در پایان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف توسعهای استان در گرو همکاری، همافزایی و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی است و با استمرار این روند میتوان انتظار داشت پروژههای عمرانی و اقتصادی استان با سرعت و کیفیت بیشتری به نتیجه برسد.
