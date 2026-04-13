هشدار اتحادیه علمای مسلمان نسبت به توطئه رژیم صهیونیستی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور بیانیه‌ای رسمی، از تمامی طیف‌ها و گروه‌های ملت لبنان خواست تا از کشیده شدن به فتنه‌ها و جنگ‌های داخلی که هدف رژیم اشغالگر صهیونیستی است، به شدت پرهیز کنند.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان در این بیانیه تأکید کرد که با نگرانی عمیق، وضعیت دردناک لبنان عزیز و ابعاد کشتار، ویرانی و نسل‌کشی را که مشابه وقایع غزه مقتدر است، دنبال می‌کند.

در این بیانیه تأکید شده است: در سایه شرایط حساس و چالش‌های فزاینده‌ای که لبنان با آن روبروست، اتحادیه جهانی علمای مسلمان همبستگی خود را با لبنان اعلام داشته و بر موضع ثابت خود در حمایت از امنیت، ثبات، تمامیت ارضی و سلامت تمامی طیف‌های ملت آن تأکید می‌کند.

این اتحادیه تأکید کرد: ما به نام علمای امت، ندایی مخلصانه به برادرانمان در لبنان از تمامی گروه‌ها و گرایش‌ها اعم از سنی، شیعه، مسیحی و سایر طوایف می‌فرستیم که تقوای الهی را در قبال وطن خود پیشه کنند و در بالاترین سطح، نسبت به لغزش در فتنه‌های داخلی یا درگیری‌های جانبی که جز ویرانی و نابودی حاصلی ندارد، هوشیار باشند.

براساس این بیانیه، تجربیات تلخ گذشته در لبنان ثابت کرده است که جنگ‌های داخلی، هیچ گونه پیروزی به همراه ندارد و هیچ طرفی غالب یا مغلوب نخواهد بود؛ بلکه در این میان همگی بازنده هستند و بهای سنگین آن را وطن با از دست دادن امنیت، ثبات، اقتصاد و بافت اجتماعی خود پرداخت خواهد کرد.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان خاطرنشان کرد: امروزه مسئولیت ایجاب می‌کند که صدای حکمت و عقل برتری یابد، بر وحدت صفوف و صلح مدنی پافشاری و تمامی فراخوان‌های تحریک‌آمیز و تفرقه‌افکن از سوی هر منبع و با هر انگیزه‌ای طرد شود.

این اتحادیه همچنین از دولت لبنان، رهبری و نهادهای آن خواست که به مسئولیت‌های کامل خود در حفاظت از شهروندان، مدیریت هوشمندانه بحران و به‌کارگیری تمامی امکانات برای حفظ امنیت و ثبات عمل کنند.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان افزود: ما بر ضرورت تحرک جامعه عربی، اسلامی و بین‌المللی برای پذیرش مسئولیت‌های خود جهت توقف تجاوزات، تضمین حفاظت از غیر نظامیان، صیانت از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و تأمین امنیت مراکز حیاتی از جمله فرودگاه‌ها، بنادر و گذرگاه‌ها تأکید می‌کنیم.

این نهاد بین‌المللی از نهادهای بشردوستانه و خیریه نیز خواست تمامی توان خود را برای ارائه کمک‌های فوری امدادی به آسیب‌دیدگان بسیج کرده و در این محنت در کنار ملت لبنان بایستند.

در پایان بیانیه اتحادیه جهانی علمای مسلمان آمده است: مرحله کنونی نیازمند بالاترین درجات درایت و همبستگی، پرهیز از تنش‌های سیاسی در بحبوحه بحران‌ها و یکپارچه‌سازی تلاش‌های رسمی و مردمی است تا از سرزمین، ملت و دولت لبنان حفاظت شده و از لغزش کشور به سمت هرج‌ومرج، فتنه و درگیری‌های بیشتر جلوگیری شود.