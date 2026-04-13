۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴

هشدار اتحادیه علمای مسلمان نسبت به توطئه رژیم صهیونیستی در لبنان

هشدار اتحادیه علمای مسلمان نسبت به توطئه رژیم صهیونیستی در لبنان

اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور بیانیه‌ای رسمی، از تمامی طیف‌ها و گروه‌های ملت لبنان خواست تا از کشیده شدن به فتنه‌ها و جنگ‌های داخلی که هدف رژیم اشغالگر صهیونیستی است، به شدت پرهیز کنند.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور بیانیه‌ای رسمی، از تمامی طیف‌ها و گروه‌های ملت لبنان خواست تا از کشیده شدن به فتنه‌ها و جنگ‌های داخلی که هدف رژیم اشغالگر صهیونیستی است، به شدت پرهیز کنند.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان در این بیانیه تأکید کرد که با نگرانی عمیق، وضعیت دردناک لبنان عزیز و ابعاد کشتار، ویرانی و نسل‌کشی را که مشابه وقایع غزه مقتدر است، دنبال می‌کند.

در این بیانیه تأکید شده است: در سایه شرایط حساس و چالش‌های فزاینده‌ای که لبنان با آن روبروست، اتحادیه جهانی علمای مسلمان همبستگی خود را با لبنان اعلام داشته و بر موضع ثابت خود در حمایت از امنیت، ثبات، تمامیت ارضی و سلامت تمامی طیف‌های ملت آن تأکید می‌کند.

این اتحادیه تأکید کرد: ما به نام علمای امت، ندایی مخلصانه به برادرانمان در لبنان از تمامی گروه‌ها و گرایش‌ها اعم از سنی، شیعه، مسیحی و سایر طوایف می‌فرستیم که تقوای الهی را در قبال وطن خود پیشه کنند و در بالاترین سطح، نسبت به لغزش در فتنه‌های داخلی یا درگیری‌های جانبی که جز ویرانی و نابودی حاصلی ندارد، هوشیار باشند.

براساس این بیانیه، تجربیات تلخ گذشته در لبنان ثابت کرده است که جنگ‌های داخلی، هیچ گونه پیروزی به همراه ندارد و هیچ طرفی غالب یا مغلوب نخواهد بود؛ بلکه در این میان همگی بازنده هستند و بهای سنگین آن را وطن با از دست دادن امنیت، ثبات، اقتصاد و بافت اجتماعی خود پرداخت خواهد کرد.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان خاطرنشان کرد: امروزه مسئولیت ایجاب می‌کند که صدای حکمت و عقل برتری یابد، بر وحدت صفوف و صلح مدنی پافشاری و تمامی فراخوان‌های تحریک‌آمیز و تفرقه‌افکن از سوی هر منبع و با هر انگیزه‌ای طرد شود.

این اتحادیه همچنین از دولت لبنان، رهبری و نهادهای آن خواست که به مسئولیت‌های کامل خود در حفاظت از شهروندان، مدیریت هوشمندانه بحران و به‌کارگیری تمامی امکانات برای حفظ امنیت و ثبات عمل کنند.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان افزود: ما بر ضرورت تحرک جامعه عربی، اسلامی و بین‌المللی برای پذیرش مسئولیت‌های خود جهت توقف تجاوزات، تضمین حفاظت از غیر نظامیان، صیانت از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و تأمین امنیت مراکز حیاتی از جمله فرودگاه‌ها، بنادر و گذرگاه‌ها تأکید می‌کنیم.

این نهاد بین‌المللی از نهادهای بشردوستانه و خیریه نیز خواست تمامی توان خود را برای ارائه کمک‌های فوری امدادی به آسیب‌دیدگان بسیج کرده و در این محنت در کنار ملت لبنان بایستند.

در پایان بیانیه اتحادیه جهانی علمای مسلمان آمده است: مرحله کنونی نیازمند بالاترین درجات درایت و همبستگی، پرهیز از تنش‌های سیاسی در بحبوحه بحران‌ها و یکپارچه‌سازی تلاش‌های رسمی و مردمی است تا از سرزمین، ملت و دولت لبنان حفاظت شده و از لغزش کشور به سمت هرج‌ومرج، فتنه و درگیری‌های بیشتر جلوگیری شود.

سیده فاطمه سادات کیایی

      خدالعنت کند ظالمین رو وبه حساب اعمالشون برساند وبه اهدافشون نرسند

