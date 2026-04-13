۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

توسعه همکاری‌های تهران و مسکو در مسیر تحقق تجارت ۳۰ میلیارد دلاری

استاندار تهران روز دوشنبه ۲۴ فروردین در حاشیه دیدار با سفیر روسیه در ایران از توافق برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، لجستیکی و شهری میان استان تهران و استان‌های روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران روز دوشنبه ۲۴ فروردین در حاشیه دیدار با سفیر روسیه در ایران از توافق برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، لجستیکی و شهری میان استان تهران و استان‌های روسیه خبر داد و گفت: هدف‌گذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری میان ایران و روسیه با نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی تهران دنبال می‌شود.

