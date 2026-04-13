به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران روز دوشنبه ۲۴ فروردین در حاشیه دیدار با سفیر روسیه در ایران از توافق برای گسترش همکاریهای اقتصادی، لجستیکی و شهری میان استان تهران و استانهای روسیه خبر داد و گفت: هدفگذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری میان ایران و روسیه با نقشآفرینی فعالان اقتصادی تهران دنبال میشود.
