کنارگذر کمربندی شرقی کرمانشاه زیر بار ترافیک رفت

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خسارات وارد شده به زیرساختهای جادهای استان در پی حملات اخیر اظهار کرد: کنارگذر تقاطع تخریبشده در محور کمربندی شرقی کرمانشاه آماده شده و تردد در آن برقرار است.
وی با تأکید بر اقدامات فوری انجامشده افزود: بلافاصله پس از آسیب به این تقاطع غیرهمسطح، عملیات اجرایی برای ایجاد مسیر جایگزین آغاز شد تا تردد وسایل نقلیه و کاربران جادهای با مشکل مواجه نشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه ادامه داد: با توجه به افزایش حجم ترافیک در این محدوده، راهاندازی این مسیر نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی و بهبود وضعیت تردد در سطح شهر داشته است.
وی خاطرنشان کرد: بازگشت این محور به چرخه ترافیکی، موجب روانسازی عبور و مرور در یکی از مسیرهای مهم ارتباطی شهر کرمانشاه شده است.
سلیمی در پایان با اشاره به اقدامات تکمیلی گفت: با توجه به تخریب پل این مسیر، عملیات احداث پل جدید در حال اجراست و تلاش میشود در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
