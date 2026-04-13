پروانه: کارگران در خط مقدم جبهه اقتصاد و خدمت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه دوشنبه شب در نشست ستاد هماهنگی بزرگداشت هفته کارگر استان بوشهربا تسلیت شهادت امام شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و استان بوشهر، گفت: ملت ایران در روزهای اخیر بار دیگر نشان داد که در برابر تهدیدها با وحدت و آرامش ایستادگی می‌کند و مسیر سازندگی را ادامه می‌دهد.

وی اظهار کرد: با وجود حملات اخیر به برخی زیرساخت‌ها و مراکز کارگری و تولیدی، فعالیت‌های اقتصادی و خدمت‌رسانی در کشور بدون وقفه ادامه یافت و این استمرار، نتیجه تلاش خستگی‌ناپذیر کارگران، کارفرمایان و همراهی دستگاه‌های اجرایی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه سال ۱۴۰۵ فرصتی تازه برای تقویت تولید و افزایش تاب‌آوری اقتصادی است، افزود: نام‌گذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نقشه راهی برای هم‌افزایی بیشتر میان بخش‌های مختلف و تقویت امید و انسجام در جامعه کارگری فراهم کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به پایداری کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی گفت: بازدیدهای میدانی از واحدهای استان نشان می‌دهد که با وجود شرایط خاص، بسیاری از واحدها با انگیزه و آرامش به فعالیت خود ادامه داده‌اند و این روحیه قابل تقدیر است.

پروانه ادامه داد: بازسازی بخش‌هایی از زیرساخت‌های آسیب‌دیده با توان داخلی در دستور کار قرار گرفته و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این بازسازی‌ها معمولاً در سطحی بهتر و کارآمدتر از گذشته انجام می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های هفته کارگر امسال باید منعکس‌کننده تلاش‌های جامعه کارگری و کارفرمایی و تقویت‌کننده امید اجتماعی باشد و دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های کارگری و بخش خصوصی برای اجرای برنامه‌هایی هدفمند، اثرگذار و نشاط‌آور همکاری خواهند کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بر اهمیت ارائه پیشنهادهای متنوع برای غنی‌سازی برنامه‌های هفته کارگر تأکید کرد و گفت: هدف آن است که هفته کارگر امسال به مجموعه‌ای از رویدادهای سازنده، دلگرم‌کننده و متناسب با شرایط کشور تبدیل شود.

پروانه ابراز امیدواری کرد با همراهی بخش‌های مختلف، سال ۱۴۰۵ به سالی پربار برای تولید، اشتغال، خدمت‌رسانی و تقویت امید اجتماعی در استان بوشهر تبدیل شود.