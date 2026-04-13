  استانها
  2. بوشهر
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۵۶

پروانه: کارگران در خط مقدم جبهه اقتصاد و خدمت هستند

پروانه: کارگران در خط مقدم جبهه اقتصاد و خدمت هستند

بوشهر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه کارگران در خط مقدم جبهه اقتصاد و خدمت هستند، گفت: هفته کارگر امسال به دلیل شرایط جنگی و حملات به مراکز کارگری، ویژه‌تر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه دوشنبه شب در نشست ستاد هماهنگی بزرگداشت هفته کارگر استان بوشهربا تسلیت شهادت امام شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و استان بوشهر، گفت: ملت ایران در روزهای اخیر بار دیگر نشان داد که در برابر تهدیدها با وحدت و آرامش ایستادگی می‌کند و مسیر سازندگی را ادامه می‌دهد.

وی اظهار کرد: با وجود حملات اخیر به برخی زیرساخت‌ها و مراکز کارگری و تولیدی، فعالیت‌های اقتصادی و خدمت‌رسانی در کشور بدون وقفه ادامه یافت و این استمرار، نتیجه تلاش خستگی‌ناپذیر کارگران، کارفرمایان و همراهی دستگاه‌های اجرایی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه سال ۱۴۰۵ فرصتی تازه برای تقویت تولید و افزایش تاب‌آوری اقتصادی است، افزود: نام‌گذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نقشه راهی برای هم‌افزایی بیشتر میان بخش‌های مختلف و تقویت امید و انسجام در جامعه کارگری فراهم کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به پایداری کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی گفت: بازدیدهای میدانی از واحدهای استان نشان می‌دهد که با وجود شرایط خاص، بسیاری از واحدها با انگیزه و آرامش به فعالیت خود ادامه داده‌اند و این روحیه قابل تقدیر است.

پروانه ادامه داد: بازسازی بخش‌هایی از زیرساخت‌های آسیب‌دیده با توان داخلی در دستور کار قرار گرفته و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این بازسازی‌ها معمولاً در سطحی بهتر و کارآمدتر از گذشته انجام می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های هفته کارگر امسال باید منعکس‌کننده تلاش‌های جامعه کارگری و کارفرمایی و تقویت‌کننده امید اجتماعی باشد و دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های کارگری و بخش خصوصی برای اجرای برنامه‌هایی هدفمند، اثرگذار و نشاط‌آور همکاری خواهند کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بر اهمیت ارائه پیشنهادهای متنوع برای غنی‌سازی برنامه‌های هفته کارگر تأکید کرد و گفت: هدف آن است که هفته کارگر امسال به مجموعه‌ای از رویدادهای سازنده، دلگرم‌کننده و متناسب با شرایط کشور تبدیل شود.

پروانه ابراز امیدواری کرد با همراهی بخش‌های مختلف، سال ۱۴۰۵ به سالی پربار برای تولید، اشتغال، خدمت‌رسانی و تقویت امید اجتماعی در استان بوشهر تبدیل شود.

کد مطلب 6800539

