به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند بعد از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر با اشاره به نامگذاری امسال به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اظهار داشت: کارگران موتور محرکه حماسه اقتصادی هستند و باید با تقویت جایگاه کارگران و با تلاش بیشتر برای تحقق منویات مقام معظم رهبری گام برداریم.
وی با بیان اینکه استان بوشهر یک استان کارگری است افزود: استان بوشهر به دلیل وجود صنایع مختلف یک استان صنعتی و کارگری است و باید نسبت به رفع مشکلات کارگران اهتمام ورزیم.
استاندار بوشهر با انتقاد از برخی شرکتهای پارس جنوبی در تضییع حقوق کارگران خاطرنشان کرد: برخی کارفرمایان و پیمانکاران پارس جنوبی چند ماه است که حقوق کارگران را پرداخت نکردهاند و به شدت با پیمانکاران برخورد میکنیم.
لزوم ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در استان بوشهر
حسنوند در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال پایدار در استان گفت: استان بوشهر شرایطی دارد که ما میتوانیم با استفاده از ظرفیتهای موجود هر روز شاهد ایجاد فرصتهای شغلی مناسب باشیم.
وی با بیان اینکه از ماموریتهای مسئولان تثبیت مشاغل است افزود: اگر معضلاتی در محیطها و حتی در قوانین وجود دارد باید آنها را برطرف کنیم.
استاندار بوشهر با بیان اینکه فرصتهای شغلی تنها در کارخانجات نیستند ابراز داشت: فرصتهای شغلی میتواند در خانه نیز باشد و باید مشاغل خانگی را تقویت کنیم.
حسنوند بر لزوم تقویت فعالیتهای فرهنگی و ورزشی در محیطهای کارگری تاکید کرد و اظهار داشت: باید تسهیلات بیشتری برای رفاه کارگران فراهم شود و فعالیتهای فرهنگی و ورزشی تقویت شود تا محیطهای کارگری از حالت خشک و بیروح خارج شوند و شاهد پویایی این محیطها باشیم.
ایجاد مجموعههای ورزشی در تمام شهرستانها برای کارگران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز گفت: در هفته کارگر برنامههای متنوعی در سطح استان برگزار شد و در تمام شهرستانها و شهر این برنامهها با کیفیت مطلوبی برگزار شد.
حسین حیدری افزود: دیدار با ائمه جمعه، دیدار با فرمانداران، اعزام کارگران به محضر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، شرکت در نمایشگاههای دستاوردهای کار و تلاش کشور و برپایی ایستگاههای صلواتی بخشی از این برنامهها بوده است.
وی با بیان اینکه 300 هزار نفر در استان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند گفت: برنامههای متنوعی توسط اداره کل تامین اجتماعی استان برای رفاه و آسایش کارگران انجام میشود.
حیدری ابراز داشت: ایجاد مجموعههای ورزشی در تمام شهرستانهای استان برای رفاه و آسایش کارگران از جمله برنامههای مهم این اداره کل است.
تقویت خانههای بهداشت کارگری در دستور کار است
وی یادآور شد: تقویت قشر کارگر و حمایت از این عزیزان از مهمترین اولویتهای مسئولان است و استاندار بوشهر نیز تاکید زیادی بر این مسئله داشتهاند که همه باید همت کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خاطرنشان کرد: 2 نفر از کارگران استان در سطح ملی برگزیده شدند که افتخار بزرگی برای مجموعه استان است.
حیدری تصریح کرد: تقویت خانههای بهداشت کارگری در دستور کار قرار دارد و در این مسیر اقدامات ارزشمندی انجام گرفته است.
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