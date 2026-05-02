  استانها
  بوشهر
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۳

پروانه: ۴.۴ همت اعتبار کالابرگ الکترونیک در استان بوشهر توزیع شد

بوشهر-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهرگفت: مجموع اعتبار تخصیص‌یافته در چهار مرحله کالابرگ الکترونیکی در استان حدود ۴.۴ همت بوده که با کمترین اختلال در اختیار مردم قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر شنبه در دیدار اعضای ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر با آیت‌الله صفایی بوشهری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر،با قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان اظهار کرد: ستاد هفته کار و کارگر با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و بسیج کارگری در سطح استان و شهرستان‌ها تشکیل شد و ده‌ها برنامه مختلف به مناسبت این هفته برگزار شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: یکی از برنامه‌های شاخص هفته کار و کارگر، برگزاری آیین‌های شبانه «کارگران و میدان» در نقاط مختلف استان بود که در آن از کارگران نمونه و گروه‌های فعال واحدهای تولیدی تجلیل شد.

وی افزود: جامعه کارگری و کارفرمایی استان همواره در مسیر خدمت، توسعه و پیشرفت کشور حرکت کرده و با انسجام و تلاش جمعی در تولید و پشتیبانی از اقتصاد ملی نقش‌آفرینی کرده است.

پروانه ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاهی با گسترده‌ترین ارتباط با اقشار مختلف مردم، خدمات حمایتی و اجتماعی متعددی ارائه می‌کند که اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از جمله مهم‌ترین آنها است.

وی افزود: در استان بوشهر تاکنون چهار مرحله کالابرگ الکترونیک اجرا شده و بیش از ۳۵۰ هزار خانوار از این طرح بهره‌مند شده‌اند.

وی بیان کرد: مجموع اعتبار تخصیص‌یافته در این چهار مرحله حدود ۴.۴ همت بوده که با کمترین اختلال و از طریق شبکه توزیع منسجم در اختیار مردم قرار گرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: در حوزه آموزش مهارت، درمان، بیمه و حمایت‌های اجتماعی نیز دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان خدمات متعددی ارائه کرده‌اند و در این نشست نیز گزارش‌هایی از عملکرد این بخش‌ها ارائه می‌شود.

پروانه تأکید کرد: وجه اشتراک همه دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز کارفرمایان، کارگران هستند و در این شرایط، صیانت شغلی آنان وجه همت همه خانواده وزارت در استان خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایت‌ها و هم‌افزایی مجموعه‌های کارگری، کارفرمایی و مدیریتی استان، مسیر رشد تولید، ارتقای رفاه کارگران و تقویت خدمات اجتماعی بیش از گذشته هموار شود.

کد مطلب 6818006

