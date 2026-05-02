پروانه: ۴.۴ همت اعتبار کالابرگ الکترونیک در استان بوشهر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر شنبه در دیدار اعضای ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر با آیتالله صفایی بوشهری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر،با قدردانی از حمایتهای نماینده ولیفقیه در استان اظهار کرد: ستاد هفته کار و کارگر با حضور مدیران دستگاههای مرتبط، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و بسیج کارگری در سطح استان و شهرستانها تشکیل شد و دهها برنامه مختلف به مناسبت این هفته برگزار شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: یکی از برنامههای شاخص هفته کار و کارگر، برگزاری آیینهای شبانه «کارگران و میدان» در نقاط مختلف استان بود که در آن از کارگران نمونه و گروههای فعال واحدهای تولیدی تجلیل شد.
وی افزود: جامعه کارگری و کارفرمایی استان همواره در مسیر خدمت، توسعه و پیشرفت کشور حرکت کرده و با انسجام و تلاش جمعی در تولید و پشتیبانی از اقتصاد ملی نقشآفرینی کرده است.
پروانه ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاهی با گستردهترین ارتباط با اقشار مختلف مردم، خدمات حمایتی و اجتماعی متعددی ارائه میکند که اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از جمله مهمترین آنها است.
وی افزود: در استان بوشهر تاکنون چهار مرحله کالابرگ الکترونیک اجرا شده و بیش از ۳۵۰ هزار خانوار از این طرح بهرهمند شدهاند.
وی بیان کرد: مجموع اعتبار تخصیصیافته در این چهار مرحله حدود ۴.۴ همت بوده که با کمترین اختلال و از طریق شبکه توزیع منسجم در اختیار مردم قرار گرفته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: در حوزه آموزش مهارت، درمان، بیمه و حمایتهای اجتماعی نیز دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان خدمات متعددی ارائه کردهاند و در این نشست نیز گزارشهایی از عملکرد این بخشها ارائه میشود.
پروانه تأکید کرد: وجه اشتراک همه دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز کارفرمایان، کارگران هستند و در این شرایط، صیانت شغلی آنان وجه همت همه خانواده وزارت در استان خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایتها و همافزایی مجموعههای کارگری، کارفرمایی و مدیریتی استان، مسیر رشد تولید، ارتقای رفاه کارگران و تقویت خدمات اجتماعی بیش از گذشته هموار شود.
نظر شما