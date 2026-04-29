خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان بوشهر از گذشته‌های دور به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تجارت دریایی کشور شناخته می‌شود؛ منطقه‌ای با پیشینه طولانی در داد و ستد با کشورهای حوزه خلیج فارس که همواره نقش مهمی در اقتصاد جنوب ایران ایفا کرده است.

شناورهای سنتی این استان در طول دهه‌ها مسیر ارتباطی با بنادر کشورهایی همچون امارات متحده عربی، قطر و عمان بوده‌اند و مردم این خطه با فعالیت‌های تجاری دریایی، معیشت و اقتصاد محلی خود را رونق بخشیده‌اند.

با این حال در ایام جنگ اخیر، بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها متوقف شد، ولی اکنون با برنامه‌های جدید برای توسعه تجارت دریایی، تلاش می‌شود تا شناورهای سنتی استان بوشهر دوباره به چرخه تجارت برگردند؛ اقدامی که می‌تواند علاوه بر شکوفایی اقتصادی، اشتغال گسترده‌ای را در این بخش ایجاد کند.

توسعه همکاری‌های دریایی میان بنادر بوشهر با بنادر کشورهای قطر و عمان یکی از محورهای اصلی این رویکرد به شمار می‌رود که می توند نقش مهمی در عرصه اشتغال و تامین نیازها داشته باشد.

آمادگی شناورها برای از سرگیری تجارت دریایی

یکی از فعالان تجارت دریایی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما آماده هستیم فعالیت‌های خود را آغاز کنیم؛ شناورهای ما کاملاً آمادگی دارند که به دریا بروند و هم صادرات کالا را انجام دهند و هم نیازهای کشور را تأمین کنند.

حسینی محمدی بیان کرد: ملوان‌ها در آمادگی کامل قرار دارند و فقط نیاز است مجوزهای لازم از سوی مسئولان صادر شود تا بتوانیم هرچه سریع‌تر وارد عملیات شویم.

یکی دیگر از فعالان لنج‌دار استان نیز به خبرنگار مهر گفت: ما همیشه برای فعالیت‌های تجاری آماده بوده‌ایم. در واقع در سنگر اقتصادی کشور قرار داریم و هر زمان که شرایط فراهم شود، می‌توانیم به سرعت وارد عرصه تجارت دریایی شویم. این آمادگی از گذشته تا امروز در میان اهالی بندر و فعالان دریا وجود دارد.

توسعه تجارت با همسایگان

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی در حوزه تجارت دریایی است و اشتغال گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد.

ابوالقاسم محمدزاده اضافه کرد: حدود سه‌هزار شناور در بخش ملوانی جنوب کشور فعال هستند که بخشی از کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی از طریق همین شناورها وارد کشور می‌شود.

در آینده نزدیک خط جدیدی برای رفت‌وآمد شناورها به کشور عمان راه‌اندازی خواهد شد تا بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور از این مسیر وارد شود وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۲ هزار شناور در بنادر استان بوشهر فعالیت دارند افزود: در ایام جنگ اخیر، ۵۰۰ لنج در بنادر استان مستقر بودند که با اقدامات ویژه، روند ترخیص کالاها سرعت گرفت.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تصریح کرد: در این مدت حدود ۶ هزار کانتینر کالای تجاری تعیین تکلیف شد و بیش از ۵۰ هزار تن برنج از طریق بنادر استان وارد کشور شد که نقش مؤثری در تنظیم بازار و تعادل قیمت‌ها داشت.

محمدزاده همچنین از آغاز مذاکرات با کشور عمان خبر داد و اعلام کرد: با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، اقدامات لازم برای توسعه تردد شناورهای ملوانی به کشورهای دوست و همسایه انجام شده است.

وی بیان کرد: در آینده نزدیک خط جدیدی برای رفت‌وآمد شناورها به کشور عمان راه‌اندازی خواهد شد تا بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور از این مسیر وارد شود.

تجارت دریایی با مقاصد جدید

استاندار بوشهر نیز گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین ظرفیت های اقتصادی در سطح استان بوشهر، فعالیت های دریایی و تجارت با همسایگان است که معیشت بخش عمده ای از مردم استان بوشهر به همین موضوع وابسته است.

ارسلان زارع با اشاره به فعالیت ۱۴ هزار ملوان در قالب ۲ هزار لنج تجاری در استان بوشهر، این شناورها و ملوانان را ظرفیت بسیار مهمی برای توسعه تجارت دریایی دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از معیشت ساحل نشینان را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه شناورهای سنتی استان بوشهر در زمینه صادرات محصولات استان فعالیت دارند، تامین نیازهای کشور به کالاهای اساسی از جمله برنج و ... را از دیگر مزیت های تجارت شناورهای سنتی استان بوشهر دانست.

استاندار بوشهر به تلاش های صورت گرفته برای از سرگیری فعالیت های تجاری با استفاده از شناورهای سنتی اشاره کرد و افزود: تلاش شده با فراهم شدن شرایط و زیرساخت ها زمینه لازم برای توسعه فعالیت های تجاری با کشورهای همسایه فراهم شود.

در شرایط فعلی کشورهای عمان، قطر و عراق از مهمترین مقاصد برای فعالیت های تجاری بنادر استان هستند وی با اشاره به اتفاقات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر تصریح کرد: برای برون‌رفت از این وضعیت، ضروری است برای تجارت رسمی و ملوانی، مبادی جدید تعریف و مسیرهای جایگزین، فعال شوند.

زارع با اشاره به اینکه دنبال توسعه تجارت با کشورهای حاشیه خلیج فارس هستیم ادامه داد: در شرایط فعلی کشورهای عمان، قطر و عراق از مهمترین مقاصد برای فعالیت های تجاری بنادر استان هستند.

وی بر لزوم بسترسازی و تسهیل شرایط برای تأمین کالا و خدمات بانکی و ارزی تاکید کرد و ادامه داد: در نشست هایی که با دستگاه دیپلماسی کشور و سایر مراجع ذی‌ربط داشتیم تلاش شده که تعامل و رایزنی با کشور قطر و عمان انجام شود.

توسعه تجارت دریایی استان بوشهر با بنادر کشورهای قطر و عمان، نه‌تنها می‌تواند مسیر جدیدی برای واردات و صادرات کالا ایجاد کند، بلکه در اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سنتی مردمان ساحل تأثیر بسزایی دارد.

با احیای فعالیت شناورهای محلی و تقویت زیرساخت‌های بندری، بوشهر بار دیگر می‌تواند به یکی از محورهای اصلی تجارت دریایی منطقه تبدیل شود.