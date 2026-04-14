۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۴:۰۱

معاون رئیس جمهور آمریکا:

می‌دانیم که مردم آمریکا از افزایش قیمتها رنج می برند

جی دی ونس اذعان کرد که در نتیجه سیاست های این کشور در خصوص ایران و تنگه هرمز، مردم ایالات متحده در نتیجه رشد سرسام آور قیمت انرژی زیر فشار قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در گفت وگو با شبکه فاکس نیوز با اذعان به بحران اقتصادی ناشی از تنش‌ها در منطقه اعلام کرد: ما افزایش قیمت انرژی را تأیید می‌کنیم و می‌دانیم که مردم آمریکا [از این وضعیت] در رنج هستند.

وی در ادامه اعتراف خود گفت: در حال انجام تلاش‌ها و مذاکرات دیپلماتیک سرسختانه و فشرده‌ای هستیم تا این موضوع را به‌زودی حل و فصل کنیم.

در همین راستا، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز با تأیید رشد سرسام آور انرژی در آمریکا، اعلام کرد که گزارش های منتشر شده در آمریکا حاکی از افزایش تورم در این کشور طی ماه گذشته به میزان ۳.۳ درصد است.

در این گزارش آمده است: این میزان تورم بالاترین نرخ ثبت شده طی ۲ سال گذشته به دلیل افزایش قیمت سوخت در این کشور است.

لازم به ذکر است که تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز باعث به وجود آمدن بحران سوخت و انرژی در جهان شده است.

پیش از این نیز سناتور الیزابت وارن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به افزایش قیمت سوخت در آمریکا، افزایش هزینه‌های مربوط به سفر هوایی و حتی هزینه‌های جدید برای سفارش از فروشگاه دیجیتال آمازون نوشت: مردم آمریکا هزینه جنگ ترامپ با ایران را می‌پردازند.

آندریا سالیناس نماینده دموکرات ایالت اورگان نیز گفت که جنگ ترامپ علیه ایران و «سایر سیاست‌های نسنجیده»، اقتصاد را بی‌ثبات کرده و فشار زیادی را بر خانواده‌های آمریکایی وارد می‌کند.

    • مهرداد IR ۰۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      سلام طولانی شدن انسداد تنگه برای هردو طرف مضر است. آمریکا نگران نارضایتی مردمش و انتخابات آینده شده. درسته که جمهوریخواهان طرفدار مقابله سخت با ایرانندولی اگر در مذاکرات منافع حزبی وگروهی آمریکا در زمینه قیمت سوخت انتخابات پیشنهادی ارائه بشه ومحک بخوره بد نیست. اگر قبول کنن وعمل نکنن ماهم به قولم ن عمل نمی‌کنیم. وعده در مقابل وعده. نقد در مقابل نقد(به گفته هگل: نقطه ضعف همانجایی که نقطه قوت هست قراردارد)
    • مهرداد IR ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      باید بعد از چانه زنی اجازه ورود ناوگان جنگی آمریکا به خلیج فارس رو بدیم واین اقدام را بعنوان حسن نیت ایران بفروشیم. ودر جنگ احتمالی اهداف راحتتری دراختیار داشته باشیم. هوشیار باشیم از اشتباهات دشمن اسفاده کنیم وهمراه بشیم تا نقاط ضعفش گسترش بده. لزومی نداره با هراقدامشون مخالفت کنیم.

