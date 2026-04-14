به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در گفت وگو با شبکه فاکس نیوز با اذعان به بحران اقتصادی ناشی از تنش‌ها در منطقه اعلام کرد: ما افزایش قیمت انرژی را تأیید می‌کنیم و می‌دانیم که مردم آمریکا [از این وضعیت] در رنج هستند.

وی در ادامه اعتراف خود گفت: در حال انجام تلاش‌ها و مذاکرات دیپلماتیک سرسختانه و فشرده‌ای هستیم تا این موضوع را به‌زودی حل و فصل کنیم.

در همین راستا، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز با تأیید رشد سرسام آور انرژی در آمریکا، اعلام کرد که گزارش های منتشر شده در آمریکا حاکی از افزایش تورم در این کشور طی ماه گذشته به میزان ۳.۳ درصد است.

در این گزارش آمده است: این میزان تورم بالاترین نرخ ثبت شده طی ۲ سال گذشته به دلیل افزایش قیمت سوخت در این کشور است.

لازم به ذکر است که تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز باعث به وجود آمدن بحران سوخت و انرژی در جهان شده است.

پیش از این نیز سناتور الیزابت وارن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به افزایش قیمت سوخت در آمریکا، افزایش هزینه‌های مربوط به سفر هوایی و حتی هزینه‌های جدید برای سفارش از فروشگاه دیجیتال آمازون نوشت: مردم آمریکا هزینه جنگ ترامپ با ایران را می‌پردازند.

آندریا سالیناس نماینده دموکرات ایالت اورگان نیز گفت که جنگ ترامپ علیه ایران و «سایر سیاست‌های نسنجیده»، اقتصاد را بی‌ثبات کرده و فشار زیادی را بر خانواده‌های آمریکایی وارد می‌کند.