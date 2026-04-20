گزارش فایننشال تایمز از موج تازه تورم در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فایننشال تایمز، این روزنامه در گزارشی اعلام کرد که جنگ با ایران موج تازه‌ای از تورم را در اقتصاد آمریکا ایجاد کرده است؛ موجی که به گفته اقتصاددانان، حتی در صورت پایان درگیری‌ها نیز می‌تواند برای مدتی ادامه داشته باشد.

بر اساس این گزارش، کارشناسان اقتصادی معتقدند اثرات این افزایش قیمت‌ها احتمالاً طولانی‌مدت خواهد بود و می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر زندگی شهروندان آمریکایی، به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، وارد کند.

در این گزارش آمده است که شوک قیمتی از اواخر فوریه و هم‌زمان با آغاز جنگ شکل گرفت و تاکنون فروکش نکرده است.

فایننشال تایمز همچنین به نقل از مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول نوشت: «ما در مسیر مناسبی برای کاهش تورم قرار داشتیم، اما اکنون با عقب‌گرد مواجه شده‌ایم و انتظار می‌رود نرخ تورم در کوتاه‌مدت در آمریکا افزایش یابد. حتی اگر جنگ فردا پایان یابد، آثار جهانی آن به‌سرعت از بین نخواهد رفت.»

این رسانه در ادامه تأکید کرد که بحران در تنگه هرمز موجب ایجاد اختلال در عرضه سوخت در سطح جهانی شده و همین مسئله افزایش قابل‌توجه قیمت نفت را به دنبال داشته است.