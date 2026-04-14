شور و شیدایی مازندران در شهادت امام صادق(ع) و رهبر شهید

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) و در پی شهادت قائد امت اسلامی، شهدای اقتدار ایرانزمین و دانشآموزان مدرسه میناب، مازندران شاهد جلوهای کمنظیر از اندوه، همدلی و حضور پرشور مردمی در آیینهای سوگواری و اجتماعات خیابانی است.
در آستانه شهادت امام جعفر صادق(ع)، استان مازندران یکپارچه سیاهپوش است و شهرها و روستاهای این خطه حال و هوایی آکنده از حزن و اندوه به خود گرفتهاند. مساجد، تکایا و هیئتهای مذهبی دوشنبه شب با برگزاری آیینهای عزاداری، میزبان خیل عزادارانی بود که برای عرض ارادت به ششمین امام شیعیان گرد هم آمدند.
در کنار این سوگواری مذهبی، شهادت قائد امت اسلامی، شهدای اقتدار ایرانزمین و نیز کشتار بیگناه کودکان و دختران دانشآموز در میناب توسط دشمن آمریکایی - صهیونیستی، بر غم مردم این استان افزوده است.
این شب ها خیابانهای شهرهای مختلف مازندران از جمله ساری، بابل، آمل و قائمشهر، صحنه حضور پرشور مردم در اجتماعات و راهپیماییهای خودجوش است. اقشار مختلف مردم با در دست داشتن تصاویر شهدا، پرچمها و پلاکاردهای همدردی، با نوحهخوانی و سر دادن شعار، اندوه و همبستگی خود را به نمایش میگذارند.
حضور گسترده جوانان، خانوادهها و نوجوانان در این تجمعات، جلوهای از پیوند عمیق نسلها با ارزشهای دینی و ملی را به تصویر کشیده است. شرکتکنندگان با تأکید بر ادامه راه شهدا، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید میکنند.
در شب گذشته در مساجد و مراکز مذهبی نیز مراسم سخنرانی و مرثیهسرایی برگزار شد و سخنرانان با تبیین ابعاد شخصیتی و علمی امام صادق(ع)، ایشان را الگویی برای زندگی فردی و اجتماعی معرفی میکنند. همچنین به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی اشاره و بر لزوم پاسداشت راه آنان تأکید کردند.
گزارشها از مناطق مختلف استان حاکی است که در برخی روستاها نیز آیینهای سنتی عزاداری با شکوه خاصی برگزار شده و مردم با حفظ رسوم دیرینه، در این مصیبت عظمی سوگوار هستند.
این روزها مازندران یکصدا در سوگ نشسته است؛ سوگی که در آن، عشق به اهلبیت(ع)، پاسداشت خون شهدا و همدردی با داغدیدگان در هم آمیخته و تصویری روشن از وحدت، همبستگی و عمق باورهای مردم این دیار را به نمایش گذاشته است.
آیین عزاداری و دسته روی امروز نیز به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیهالسلام در مناطق مختلف مازندران برپا می شود.
