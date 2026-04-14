  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۹

ارسال هزار واحد خونی از کهگیلویه و بویراحمد به سایر استان ها

یاسوج-مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد گفت: هزار واحد خونی در ایام جنگ رمضان به سایر استان ها ارسال شد.

عباس رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از افزایش آمار اهداء خون در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اظهار کرد: مردم کهگیلویه و بویراحمد دو برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته خون اهدا کردند.

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد افزود: با مشارکت و همکاری مردم استان در ایام جنگ رمضان هزار واحد خون به سایر استان‌ها ارسال شد.

وی بیان کرد: همچنان در جنگ تحمیلی سوم قرار داریم و نیاز به خون و فرآورده‌های خونی احساس می‌شود لذا مردم می‌تواند برای اهداء خون به پایگاهای انتقال خون مراجعه کنند.

رضایی تصریح کرد: پایگاه‌های انتقال در سراسر استان فعال و آماده خونگیری از اهداء کنندگان خون هستند.

کد مطلب 6800590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها