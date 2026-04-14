ارسال هزار واحد خونی از کهگیلویه و بویراحمد به سایر استان ها

عباس رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از افزایش آمار اهداء خون در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اظهار کرد: مردم کهگیلویه و بویراحمد دو برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته خون اهدا کردند.
مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد افزود: با مشارکت و همکاری مردم استان در ایام جنگ رمضان هزار واحد خون به سایر استانها ارسال شد.
وی بیان کرد: همچنان در جنگ تحمیلی سوم قرار داریم و نیاز به خون و فرآوردههای خونی احساس میشود لذا مردم میتواند برای اهداء خون به پایگاهای انتقال خون مراجعه کنند.
رضایی تصریح کرد: پایگاههای انتقال در سراسر استان فعال و آماده خونگیری از اهداء کنندگان خون هستند.
