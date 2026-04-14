دالانکوه-قمیشلو در یک قدمی ثبت جهانی ذخایر زیستکره یونسکو است

داریوش گلعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رویداد مهم و راهبردی میتواند بخش قابل توجهی از پهنه غربی استان اصفهان را در مسیر پیوستن به شبکه جهانی ذخایر زیستکره یونسکو قرار دهد.
وی افزود: این پهنه ارزشمند با وسعتی در حدود ۸۷۵ هزار هکتار، هفت شهرستان گلپایگان، خوانسار، چادگان، شاهینشهر و برخوار، نجفآباد، تیران و کرون، فریدن و فریدونشهر را پوشش میدهد و یکی از کمنظیرترین چشماندازهای طبیعی استان اصفهان را در قالب پیوند «کوهستان- استپ»در بر میگیرد.
به گفته مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان، در این محدوده، تنوع زیستی و اکولوژیکی شامل زیستگاههای استپی و سنگلاخی، مراتع کوهستانی و آبراهههای فصلی با ظرفیتهای فرهنگی و معیشتی جوامع محلی و عشایری درهمتنیده شده و زمینهای ممتاز برای حفاظت علمی و توسعه پایدار فراهم آورده است.
گلعلیزاده خاطرنشان کرد: ذخیرهگاه پیشنهادی «دالانکوه–قمیشلو» با اتکا به چارچوب سهگانه «هسته، بافر و گذار»، مجموعهای از کانونهای مهم حفاظتی را به یکدیگر متصل میکند؛ از جمله پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش قمیشلو، منطقه حفاظتشده دالانکوه و مناطق شکار ممنوع سِتَبِله و گلستانکوه. این ساختار یکپارچه، افزون بر تقویت اتصال زیستگاهی و کریدورهای حیاتوحش، بستر مناسبی برای پایش علمی، مدیریت تعارضات، حکمرانی هماهنگ سرزمین و ارتقای سیاستهای حفاظتمحور در مقیاس چشمانداز فراهم میسازد.
وی پذیرش این پرونده در کمیته مشورتی یونسکو را ظرفیتی تازه برای توسعه گردشگری پایدار و جامعهمحور در غرب استان اصفهان بر شمرد و افزود: طراحی و تقویت مسیرهای طبیعتگردی و طبیعت–فرهنگ، توسعه اقامتگاههای بومگردی و معرفی توانمندیهای بومی منطقه در سطح ملی و بینالمللی، از جمله فرصتهایی است که میتواند ، به تقویت اقتصاد محلی نیز یاری رساند.همچنین این پیشرفت میتواند زمینهساز برندسازی بینالمللی برای محصولات بومی منطقه از جمله عسل، گیاهان دارویی، صنایعدستی و منسوجات سنتی باشد؛ بهگونهای که ارزش افزوده در مبدأ حفظ شود و پیوندی مؤثر میان حفاظت از سرمایههای طبیعی و رونق معیشت محلی شکل گیرد.
به گزارش مهر، به گفته نماینده کمیسیون ملی یونسکو در اصفهان، پذیرش «دالانکوه– قمیشلو» در کمیته مشورتی برنامه MAB یونسکو، نمادی از ظرفیت بالای استان اصفهان در مسیر حکمرانی هوشمندانه محیطزیستی، حفاظت یکپارچه از سرمایههای طبیعی و بهرهگیری از الگوهای توسعه پایدار در تراز بینالمللی به شمار میآید و گامی مهم برای ارتقای جایگاه زیستمحیطی استان اصفهان و نزدیک شدن این پهنه ارزشمند به شبکه جهانی ذخایر زیستکره است.
این محدوده با وسعتی حدود ۸۷۵ هزار هکتار و پوشش ۷ شهرستان، ظرفیت برجستهای برای حفاظت یکپارچه، توسعه پایدار، گردشگری جامعهمحور و تقویت اقتصاد محلی مبتنی بر طبیعت دارد.
