قیمت جهانی طلا امروز ۲۵ فروردین؛ هر اونس طلا ۴۷۶۹ دلار و ۷۷ سنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت هر اونس طلا امروز (سهشنبه، ۲۵ فروردین) برای تحویل فوری با ۰.۷ درصد افزایش به ۴۷۶۹ دلار و ۷۷ سنت رسید. همچنین قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن با رشد ۰.۵ درصدی، به ۴۷۹۱ دلار و ۷۰ سنت افزایش یافت.
در همین حال، قیمت نفت در معاملات روز جاری به زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت؛ موضوعی که تحت تأثیر نشانههایی از احتمال گفتوگوی میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، نگرانیها درباره ریسکهای عرضه را کاهش داده است.
افزایش قیمت نفت خام معمولاً از طریق بالا بردن هزینههای حملونقل و تولید، به تشدید تورم منجر میشود. هرچند تورم بالاتر بهطور سنتی جذابیت طلا را بهعنوان پوشش ریسک افزایش میدهد، اما همزمان رشد نرخهای بهره میتواند تقاضا برای این فلز ارزشمند را که دارایی بدون بازده محسوب میشود، تضعیف کند.
از سوی دیگر، دلار آمریکا در معاملات روز جاری نزدیک به پایینترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته قرار گرفت؛ عاملی که موجب شد طلا برای دارندگان سایر ارزها ارزانتر شده و تقاضا برای آن تقویت شود.
بر اساس گزارش رویترز، معاملهگران اکنون احتمال ۲۸ درصدی برای کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره آمریکا در سال جاری قائل هستند؛ این در حالی است که این احتمال در هفته گذشته حدود ۱۲ درصد برآورد میشد. پیش از وقوع جنگ نیز انتظار میرفت نرخ بهره طی سال جاری دو مرتبه کاهش یابد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با افزایش ۲ درصدی به ۷۷ دلار و ۵ سنت رسید. همچنین هر اونس پلاتین با رشد ۰.۴ درصدی، ۲۰۷۷ دلار و ۷۲ سنت معامله شد و هر اونس پالادیوم با کاهش ۰.۱ درصدی به ۱۵۷۱ دلار و ۶۵ سنت رسید.
