افت جهانی فلزات گرانبها در پی تحولات امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بازار فلزات گرانبها در اولین روز کاری یعنی دوشنبه با فشار سنگینی مواجه شد و قیمت جهانی طلا به پایینترین نرخ خود در هفت روز گذشته تنزل کرد.
بر اساس این گزارش، قیمت هر انس طلا در همین روز به ۴۶۴۳ دلار رسید که کمترین سطح آن از ۷ آوریل محسوب میشود. معاملات آتی فلز زرد برای تحویل در ماه ژوئن نیز ۰.۷ درصد کاهش یافت و به ۴۷۵۳.۳۰ دلار رسید.
تصمیم واشنگتن برای محاصره تنگه هرمز، زنجیرهای از واکنشهای اقتصادی را برانگیخت که مهمترین آنها رشد همزمان دلار و نفت خام بود.این تحولات، نگرانیهای تورمی در سطح جهانی را تشدید کرد و انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا را عملاً نقش بر آب کرد.
در چنین شرایطی، سرمایهگذاران تمایل کمتری به خرید طلا به عنوان دارایی امن نشان دادند. یک تحلیلگر ارشد در مؤسسه کیسیام ترید (KCM Trade) در این باره گفت: امیدواریها برای ادامه آتشبس پس از شکست مذاکرات صلح از بین رفت و رشد قیمت دلار و انرژی، بازار طلا را بار دیگر در موضع ضعف قرار داده است.
بر اساس آمارهای موجود، از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تهران در اواخر ماه فوریه، ارزش طلا بیش از ۱۱ درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که معمولاً در شرایط بحرانی و تنشهای سیاسی، سرمایهگذاران به سمت فلزات گرانبها به عنوان پناهگاه امن حرکت میکنند؛ اما نرخهای بهره بالا، فشار مضاعفی بر این بازار وارد میکنند.
ضمن اینکه گران شدن دلار، هزینه خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها افزایش داده است.
این کارشناس بازار افزود: به محض عبور نفت از مرز ۱۰۰ دلار، نگاهها فوراً به سمت احتمال افزایش نرخهای بهره از سوی بانکهای مرکزی برای مهار تورم معطوف میشود و همین پیشبینیها درباره سیاستهای پولی است که روند طلا را تحت تأثیر منفی قرار میدهد.
در میان سایر فلزات گرانبها، نقره در معاملات نقدی روز دوشنبه ۱.۷ درصد افت کرد و به ۷۴ دلار و ۵۶ سنت در هر اونس رسید. پلاتین بدون تغییر ماند و در رقم ۲۰۴۶ دلار و ۵ سنت ایستاد، اما پالادیوم با رشد ۰.۸ درصدی به ۱۵۳۳ دلار و ۲۷ سنت صعود کرد.
