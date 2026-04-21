افت قیمت طلا در انتظار نتیجه تحولات سیاسی و مذاکرات احتمالی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه کاهش یافت؛ زیرا سرمایهگذاران در انتظار روشن شدن وضعیت تنشهای اخیر و احتمال بررسی مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا هستند. در همین حال، تقویت محدود ارزش دلار نیز به فشار بر بازار طلا افزوده است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا با ۰.۸۶ درصد کاهش به ۴۷۷۹ دلار و ۲۶ سنت رسید. معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با افت ۰.۶۶ درصدی در سطح ۴۷۹۷ دلار و ۱۰ سنت معامله شد. طلا روز دوشنبه به پایینترین قیمت خود از ۱۳ آوریل رسیده بود.
شاخص دلار نیز در معاملات سهشنبه اندکی افزایش یافت و همین موضوع خرید طلا را برای دارندگان ارزهای دیگر گرانتر کرد.
یک مقام ایرانی روز دوشنبه به رویترز گفت تهران در حال بررسی شرکت در مذاکرات صلح با آمریکا در پاکستان است؛ اقدامی که پس از تلاشهای اسلامآباد برای رفع محدودیتهای اعمالشده بر بنادر ایران از سوی آمریکا مطرح شده است.
سرمایهگذاران اکنون منتظرند ببینند آیا مذاکرات در اسلامآباد آغاز میشود یا خیر و در صورت برگزاری، آیا آتشبس تمدید یا حتی توافقی حاصل میشود.
بهگفته تحلیلگران، برگزاری موفق مذاکرات میتواند از قیمت طلا حمایت کند؛ زیرا احتمال کاهش قیمت نفت را تقویت میکند. در صورت عدم پیشرفت، بازار ممکن است با نوسانات بیشتری مواجه شود.
بازار جهانی همچنین در انتظار جلسه تأیید صلاحیت کوین وارش، نامزد پیشنهادی دولت آمریکا برای ریاست فدرال رزرو است. انتظار میرود او در نشست امروز بر «تعهد به استقلال سیاستگذاری پولی» تأکید کند.
در همین حال، قیمت نفت با امید به ازسرگیری مذاکرات صلح و احتمال افزایش عرضه از منطقه خاورمیانه کاهش یافته است. افزایش قیمت نفت معمولاً با بالا بردن هزینههای حملونقل و تولید، فشارهای تورمی ایجاد میکند. با وجود اینکه طلا بهعنوان پناهگاه امن تورم شناخته میشود، اما نرخهای بهره بالا جذابیت سرمایهگذاری روی داراییهای دارای بازده را افزایش داده و بر تقاضای طلا اثر میگذارد.
در میان دیگر فلزات گرانبها، قیمت نقره با افت ۱.۴۲ درصدی به ۷۹ دلار و ۴۸ سنت رسید. پلاتین نیز با کاهش ۰.۷۳ درصدی، ۲۰۷۷ دلار و ۶۳ سنت معامله شد.
