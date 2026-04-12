به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گزارش‌های رسمی بازارهای مالی منطقه، شاخص بورس دبی (DFMGI) امروز با افت ۱.۵ درصدی مواجه شد؛ کاهش قیمتی که عمدتاً تحت‌تأثیر افت ۳.۹ درصدی سهام شرکت توسعه املاک «Emaar Properties» و کاهش ۳.۳ درصدی ارزش سهام «Emirates NBD» بزرگ‌ترین وام‌دهنده امارات رقم خورد. این در حالی است که شاخص دبی یک روز پیش از آن رشد بیش از ۶ درصدی را ثبت کرده بود.

در سایر بازارهای منطقه نیز روندی نزولی مشاهده شد؛ شاخص بورس ابوظبی ۰.۳ درصد و شاخص قطر ۰.۲ درصد کاهش یافتند. در عربستان سعودی نیز اگرچه شاخص اصلی بدون تغییر باقی ماند، اما سهام «Saudi National Bank» بزرگ‌ترین بانک این کشور، با کاهش ۰.۵ درصدی همراه شد.

دانیل تاکیدین، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری Sky Links Capital، با اشاره به نوسانات اخیر گفت: «اگرچه خوش‌بینی اولیه در بازارها کاهش یافته، اما پتانسیل صعودی همچنان وجود دارد و با بازگشت ثبات ژئوپلیتیکی شرایط می‌تواند بهبود یابد.»

بر اساس این گزارش، در دوره آتش‌بس اخیر شاخص دبی بیش از ۶ درصد رشد کرده بود و بسیاری از بازارهای جهانی از جمله بازارهای سهام آمریکا یکی از بهترین هفته‌های معاملاتی خود از نوامبر ۲۰۲۵ را پشت سر گذاشتند. با این حال، تداوم نااطمینانی‌ها و نگرانی‌ها درباره اختلال در مسیرهای انرژی و حمل‌ونقل دریایی، بار دیگر بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته است.