به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های بازار جهانی انرژی، قیمت نفت خام و فرآورده‌های اصلی امروز با نوسانات قابل‌توجهی همراه شد.

بر اساس این گزارش، نفت شاخص آمریکا WTI با رشد ۷.۷ درصدی به ۱۰۴ دلار رسید. نفت برنت نیز با افزایش ۷.۰۴ درصدی در سطح ۱۰۱.۹ دلار معامله شد. در مقابل، نفت مربان امارات با افت ۱.۴۷ درصدی به ۹۸.۱۶ دلار کاهش یافت.

در بخش گاز و فرآورده‌ها، قیمت گاز طبیعی با رشد ۰.۸۷ درصدی به ۲.۶۷۱ دلار رسید. همچنین بنزین با افزایش ۴.۴۳ درصدی در سطح ۳.۱۷۲ دلار و نفت گرمایشی با جهش ۸.۴۲ درصدی به ۴.۰۷۹ دلار معامله شد.

از سوی دیگر، نفت WTI Midland کاهش ۱.۶۳ درصدی را تجربه کرد و به ۱۰۰.۹ دلار رسید. سبد اوپک نیز با رشد ۰.۲۷ درصدی به ۱۰۷.۳ دلار رسید. افزون بر این، نرخ سبد نفتی هند با رشد ۴.۱۲ درصدی در سطح ۱۲۰.۳ دلار قرار گرفت.

این تحولات نشان می‌دهد بازار جهانی انرژی امروز عمدتاً تحت‌تأثیر عوامل تقاضا، نگرانی‌های عرضه و تحولات ژئوپلیتیکی، شاهد نوسانات افزایشی بوده است.