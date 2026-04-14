به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع صهیونیستی از هشدار شدیداللحن روس‌ها به تل آویو به سبب حملات این رژیم به نیروگاه هسته‌ای بوشهر خبر دادند.

کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع خود گزارش داد: روسیه پس از حملات اسرائیل به نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران، پیام تندی به اسرائیل ارسال کرده است.

به گفته این منابع، مسکو در بحبوحه تشدید تنش‌ها پیرامون تأسیسات هسته‌ای ایران، هشدار داده است که این حملات، جان کارکنان روس در این نیروگاه را به خطر می‌اندازد.

این در حالی است که الکسی لیخاچف رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه اعلام کرد که مسکو تقریباً تمام کارکنان خود را از نیروگاه هسته‌ای بوشهر خارج کرده است.

بر اساس این اظهارات، ۱۰۸ نفر از کارکنان روسی تخلیه شده‌اند و تنها ۲۰ نفر شامل مدیران ارشد و متخصصانی که مسئولیت ایمنی تجهیزات را بر عهده دارند، همچنان در نیروگاه حضور دارند.