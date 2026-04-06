۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶

پس از تکرار تجاوز آمریکایی- صهیونیستی؛

گروسی درباره احتمال حادثه رادیولوژیکی در نیروگاه بوشهر هشدار داد

با تکرار تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره احتمال وقوع حادثه رادیولوژیکی در این نیروگاه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون محکوم کردن تجاوز دوباره آمریکایی- صهیونیستی به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر، تنها اعلام کرد که از حمله به این نیروگاه مطلع است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که حملات نظامی اخیر نزدیک نیروگاه هسته‌ ای بوشهر را تائید می‌ کند.

این نهاد اعلام کرد که با استناد به تحلیل مستقل خود از تصاویر ماهواره‌ ای جدید و با تکیه بر شناخت دقیق از این سایت اطلاع یافتن خود از این حادثه را بیان کرده است.

در بیانیه صادره از سوی آژانس در ایکس آمده است: آژانس بر اساس تحلیل مستقل خود از تصاویر جدید ماهوارهای و آگاهی دقیق از موقعیت این تاسیسات، تایید می‌ کند که حملات نظامی اخیر در نزدیکی نیروگاه هسته‌ ای بوشهر در ایران، از جمله یک حمله در فاصله تنها ۷۵ متری حصار بیرونی این تاسیسات آثاری بر جای گذاشته است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: رافائل گروسی مدیرکل آژانس بار دیگر هشدار می‌دهد که ادامه فعالیت نظامی نزدیک نیروگاه بوشهر که یک تاسیسات فعال با حجم زیادی سوخت هسته‌ ای است، می‌ تواند باعث یک حادثه شدید رادیولوژیکی با پیامدهای زیانبار برای مردم و محیط زیست در ایران و فراتر از آن شود.

    • IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      باید کمپین برای انتقام از این مزدور تشکیل شود. رسانه ها شروع کنند باید احساس نا امنی کند
    • IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      برون‌رفت از ان پی تی و آزمایش بمب اتم و ایجاد بازدارندگی هسته‌ای برای جلوگیری از ماشین کشتار اهریمن‌صفتان، درخواست ما است.

