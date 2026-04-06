واکنش روسیه به تجاوز دوباره آمریکایی-صهیونیستی به نیروگاه اتمی بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه به تجاوز دوباره آمریکا و رژیم صهیونیستی به نیروگاه اتمی بوشهر واکنش نشان داد و در این خصوص هشدار داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: اوضاع بر اثر اقدامات غیرقانونی آمریکا و (رژیم) اسرائیل رو به وخامت نهاده است و خطر خروج از کنترل دارد.

وزارت خارجه روسیه در این بیانیه اضافه کرد: حملات بی‌ پروا به نیروگاه هسته‌ ای بوشهر که به قربانی شدن شماری انجامید، نگرانی شدیدی ایجاد کرده است. مسکو از تلاش‌ های پاکستان، ترکیه و چین برای کاهش تنش ها و آغاز گفتگو با هدف تحقق ثبات بلندمدت در منطقه استقبال می کند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعاتی پیش اعلام کرد: رافائل گروسی مدیرکل آژانس بار دیگر هشدار می‌دهد که ادامه فعالیت نظامی نزدیک نیروگاه بوشهر که یک تاسیسات فعال با حجم زیادی سوخت هسته‌ ای است، می‌ تواند باعث یک حادثه شدید رادیولوژیکی با پیامدهای زیانبار برای مردم و محیط زیست در ایران و فراتر از آن شود.