  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای به استان بوشهر؛ دریا مواج است

بوشهر-کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه تا روز پنجشنبه سواحل و فراساحل استان مواج پیش‌بینی می‌شود، گفت: در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای دور انتظار نیست.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتا شدید تا روز پنجشنبه سواحل و فراساحل استان مواج پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: وزش باد غالبا شمال غربی تا شمال شرقی، در سواحل شمالی با سرعت ۱۰ تا ۳۸ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت، در سواحل مرکزی و جنوبی با سرعت ۱۴ تا ۴۶ گاهی بیش از ۵۵ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر و در سواحل مرکزی و جنوبی ۱۲۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6800668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها