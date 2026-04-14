حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتا شدید تا روز پنجشنبه سواحل و فراساحل استان مواج پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: وزش باد غالبا شمال غربی تا شمال شرقی، در سواحل شمالی با سرعت ۱۰ تا ۳۸ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت، در سواحل مرکزی و جنوبی با سرعت ۱۴ تا ۴۶ گاهی بیش از ۵۵ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر و در سواحل مرکزی و جنوبی ۱۲۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتی‌متر خواهد بود.