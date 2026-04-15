سواحل و فراساحل استان بوشهر مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا اواخر وقت روز پنجشنبه، سواحل و فراساحل استان مواج پیش‌بینی می‌شوند. در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز جمعه وضعیت نسبتاً آرامی برای سطح استان و روی دریا پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی، با احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای و خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد خواهد بود.

وی یادآور شد: وزش باد غالباً شمال غربی، در سواحل شمالی با سرعت ۱۰ تا ۳۸ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت، در سواحل مرکزی و جنوبی با سرعت ۱۴ تا ۴۶ گاهی بیش از ۵۵ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر و در سواحل مرکزی و جنوبی ۱۲۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتی‌متر خواهد بود.