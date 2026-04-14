به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی، نشست مشترک استاندار یزد و معاونین استاندار با فرمانداران شهرستانها، با اشاره به تسلیت شهادت قائد امت آیت الله خامنه ای (قدس السره شریف) و جمع از مردم و فرماندهان در جنگ رمضان، از اقدامات و فعالیت های فرمانداران در این ایام قدردانی کرد.
وی با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و انسجام ملی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: امیدواریم در سال جاری با تکیه بر وحدت و انسجام و همچنین عمل به شعار راهبردی دولت چهاردهم یعنی «وفاق ملی»، اهداف تبیینشده محقق شود.
دهستانی در همین راستا ادامه داد: انتخاب این شعار برای سال جدید، انتخابی هوشمندانه و با نگاهی بلندمدت بوده است که بهویژه در ایام حساس کنونی، ضرورتی دوچندان دارد و کشور به آن نیاز مبرم داشت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با تجلیل از نقش کلیدی فرمانداران در مدیریت بحران اخیر، تصریح کرد: نقش مدیریتی، راهبردی و سازماندهی فرمانداران در ۴۰ روز گذشته بسیار ارزشمند و تعیینکننده بوده است و تمامی شهرستانها در حوزههای مختلف مأموریتی، اقدامات بزرگی را به ثمر رساندهاند.
دهستانی خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته، در پرتو مدیریت هوشمندانه و تجربیات ارزنده استاندار، استان یزد موفق شد در مدیریت شرایط موسوم به «جنگ رمضان» در حوزههای آفندی، پدافندی و مدیریتی، در زمره استانهای برتر قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در ادامه، از تدوین نقشهراه استان برای دوران «پس از جنگ» خبر داد و تأکید کرد: با دستور استاندار یزد، برنامهریزیهای لازم در تمامی حوزهها از جمله حوزههای اقتصادی و عمرانی برای مرحله پس از بحران نهایی شده است.
وی همچنین با اشاره به طراحی ساختارهای جدیدِ متناسب با شرایط جنگ، تصریح کرد: حسب دستور استاندار، ساختار اجرایی لازم برای مدیریت این شرایط در سطح استان پیشبینی و مستقر شده است تا استان یزد از این مرحله حساس نیز با موفقیت عبور کند.
دهستانی در ادامه، راهاندازی «ستاد راهبری جنگ» را یکی از کلیدیترین تصمیمات اتخاذ شده بر اساس مصوبات شورای تأمین و دستور استاندار برشمرد و تصریح کرد: این ستاد با محوریت استانداری و مشارکت فعال فرمانداریها در مرکز استان تشکیل شده و تمامی دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با آن هستند.
وی با اشاره به تفویض اختیارات ویژه و گسترده استاندار به این ستاد، خاطرنشان کرد: اعضای اصلی این ستاد را معاونین استاندار تشکیل میدهند که وظیفه مدیریت متمرکز و فرماندهی واحد شرایط جنگ در سطح استان را بر عهده دارند تا هماهنگی میان تمامی بخشها در بالاترین سطح ممکن حفظ شود.
دهستانی در ادامه با اشاره به ضرورت انسجام در اطلاعرسانی، از راهاندازی «اتاق خبر استان» از نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی سوم خبر داد و اظهار داشت: با هدف جلوگیری از تشتت در اخبار و ایجاد یک مدیریت رسانهای متمرکز، این ساختار در استان شکل گرفت که به الگویی برای سایر استانها نیز تبدیل شد.
وی همچنین با اشاره به نقش مدیریت محلهمحور در پیشبرد برنامهها، تأکید کرد: تمامی اقدامات و تدابیر صورتگرفته در سطح محلات و شهرستانها باید با دقت تدوین و مستندسازی شود.
دهستانی در ادامه تصریح کرد: نیازمند «روایتسازی دقیق» از اقدامات و فعالیتهای مورد پیگیری هستیم تا این تجربیات علاوه بر تبیین و انتشار در رسانهها، به عنوان تجارب اجرایی برای استفاده در آینده مستندسازی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد همچنین «بومیسازی شعار سال» را از نخستین و مهمترین دستورات استاندار در آغاز سال جاری برشمرد و اظهار داشت: این مأموریت در سطح کلان استان به سرانجام رسیده و انتظار میرود فرمانداران نیز تحقق آن را در سطح شهرستانها به صورت عملیاتی پیگیری کنند.
وی با تبیین ابعاد شعار سال، خاطرنشان کرد: مقولههایی همچون «وحدت ملی»، «امنیت ملی» و «اقتصاد مقاومتی»، هستههای اصلی شعار امسال هستند که انتظار است فرمانداران با جدیت تمام، این موضوعات را در اولویت برنامههای اجرایی خود قرار دهند.
دهستانی با تبیین نقش ارکان مختلف دولت در مدیریت بحران اخیر تصریح کرد: مجموعه دولت، بهویژه شخص رئیسجمهور، معاون اول و وزرا در جریان جنگ رمضان بسیار مؤثر و مقتدرانه عمل کردند.
وی عملکرد بدنه اجرایی کشور، از سطح ملی تا استانداریها و فرمانداریها را بیبدیل خواند و اظهار داشت: اقدامات و فعالیتهای پیگیریشده، منجر به پاسخگویی بهموقع در زمینه «تأمین نیازمندیها» و «حفظ ثبات اجتماعی» در سطح کشور و استان شده است.
دهستانی در ادامه، از «توان نظامی» و «توان خدمترسانی» به عنوان دو بال اصلی موفقیت در این دوران یاد کرد و با قدردانی از نقشآفرینی مردم، افزود: حضور پرشور و آگاهانه ملت در صحنه، نقشی تعیینکننده در این مسیر داشت و باید تمام تلاش خود را برای تداوم این همراهی و همبستگی به کار ببندیم.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم دیالوگ مؤثر میان دولت و مردم، اظهار داشت: همانطور که تاکنون ارتباط مستمر و سازندهای با آحاد جامعه برقرار بوده، این مسیر باید با شفافیت ادامه یابد.
دهستانی در ادامه، حضور میدانی و سخنرانیهای استاندار در تجمعات مردمی را نمونهای بارز از همراهی مستقیم دولت با مردم دانست که با بازخوردهای مثبت و ارزشمندی از سوی شهروندان همراه بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در کشور پاکستان اشاره کرد و وظیفه اصلی کارگزاران را «تبیین دقیق» ابعاد این رویداد برای افکار عمومی دانست.
