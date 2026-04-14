خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در روزهایی که آثار جنگ تحمیلی، چهره برخی مناطق شهری و روستایی کردستان را دستخوش تغییر کرده، تلاش برای بازگرداندن ثبات به زندگی مردم، به یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است در این میان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی اصلی ارزیابی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، نقشی کلیدی در مدیریت شرایط پس از بحران ایفا می‌کند.

حضور تیم‌های کارشناسی در مناطق آسیب‌دیده، راه‌اندازی سامانه‌های ارتباطی برای ثبت خسارات، تشکیل پرونده برای هزاران خانوار و آغاز پرداخت کمک‌های مالی، همگی بخشی از زنجیره اقداماتی است که با هدف کاهش آلام مردم و تسریع در بازگشت شرایط عادی به زندگی آنان در حال انجام است.

آنچه امروز در کردستان جریان دارد، تنها یک عملیات اداری یا فنی نیست، بلکه تلاشی گسترده برای احیای امید در میان مردمی است که خانه و محل کسب خود را در معرض آسیب دیده‌اند.

آغاز سریع ارزیابی‌ها در نخستین روزهای بحران

با شروع شرایط جنگی و وارد آمدن خسارات به برخی مناطق، تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی به سرعت انجام شد بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان نهاد مسئول ارزیابی خسارات ساختمان‌های مسکونی و تجاری با مالکیت بخش خصوصی تعیین شد.

در همین چارچوب، رئیس ستاد بازسازی بنیاد مسکن کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم‌های ارزیابی از همان روزهای ابتدایی در مناطق مختلف استان مستقر شدند.

محمد شاهو گلشه در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد تیم‌های تشکیل شده و اقدامات در حال انجام برای بررسی خسارات وارد شده بر واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در کردستان افزود: ۳۲ تیم تخصصی متشکل از ۶۶ کارشناس، مأموریت یافتند تا با حضور میدانی در شهرها و روستاها، میزان خسارات وارده را به‌صورت دقیق بررسی و ثبت کنند، این حضور میدانی، نخستین گام در مسیر بازسازی به شمار می‌رود گامی که بدون آن، برنامه‌ریزی برای جبران خسارات امکان‌پذیر نخواهد بود.

پل ارتباطی میان مردم و ستاد بازسازی

وی افزود: در کنار فعالیت‌های میدانی، ایجاد بسترهای ارتباطی برای تسهیل در ثبت درخواست‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم، به عنوان یکی از اقدامات مهم در دستور کار قرار گرفت.

وی یادآور شد: راه‌اندازی سامانه تلفنی و اختصاص شماره همراه برای دریافت پیامک و ارتباط از طریق پیام‌رسان‌ها، این امکان را برای مردم فراهم کرد تا بدون نیاز به مراجعات مکرر حضوری، خسارات خود را ثبت و پیگیری کنند.

رئیس ستاد بازسازی بنیاد مسکن کردستانه اذعان کرد: این سامانه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند و نقش مهمی در کاهش ازدحام، افزایش سرعت رسیدگی و ایجاد شفافیت در فرآیندها داشته‌اند.

وی گفت: در واقع، این اقدام را می‌توان تلاشی برای نزدیک‌تر کردن فاصله میان مردم و نهادهای اجرایی دانست؛ فاصله‌ای که در شرایط بحرانی، کاهش آن اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

تصویری آماری از خسارات وارده

رئیس ستاد بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان اذعان کرد: آمارها، روایت‌گر بخش مهمی از ابعاد خسارات هستند و بر اساس داده‌های اعلام‌شده، تاکنون ۱۰ هزار و ۵۵۵ واحد مسکونی و تجاری در استان کردستان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

گلشه‌ به آمار واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده ناشی از جنگ رمضان پرداخت و اضافه کرد: از این تعداد، ۸ هزار و ۱۸۲ واحد مسکونی و ۲ هزار و ۳۷۳ واحد نیز به واحدهای تجاری اختصاص دارد موضوعی که نشان می‌دهد علاوه بر زندگی خانوارها، فعالیت‌های اقتصادی نیز از این بحران متأثر شده‌اند.

وی تصریح کرد: اما در میان این اعداد نوع خسارات نیز قابل توجه است و تنها ۱۲۲ واحد نیازمند احداث کامل هستند یعنی ساختمان‌هایی که به‌طور کامل تخریب شده‌اند در مقابل، ۱۲ واحد به مقاوم‌سازی نیاز دارند و بخش عمده‌ای از واحدها، یعنی بیش از ۱۰ هزار واحد، در دسته خسارات تعمیری قرار می‌گیرند.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین آسیب‌ها مربوط به مواردی همچون درب، شیشه و پنجره است که ۷ هزار و ۱۹۹ واحد را شامل می‌شود خساراتی که هرچند در نگاه اول جزئی به نظر می‌رسند، اما در مجموع، زندگی روزمره مردم را با اختلال مواجه کرده‌اند.

از فراخوان تا تشکیل پرونده

گلشه گفت: پس از انجام ارزیابی‌ها، نوبت به یکی از مهم‌ترین مراحل، یعنی تشکیل پرونده برای دریافت خدمات و حمایت‌ها رسید و در این راستا، بنیاد مسکن استان با استفاده از ابزارهای مختلف اطلاع‌رسانی، از مردم خواست تا برای تکمیل مدارک و ثبت درخواست‌های خود به ستادهای بازسازی مراجعه کنند.

رئیس ستاد بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان ادامه داد: نصب بنر در سطح شهرها و استفاده از ظرفیت فضای مجازی، دو مسیر اصلی برای اطلاع‌رسانی به شمار می‌رفتند؛ مسیری که در نهایت منجر به تشکیل ۴ هزار و ۹۶۳ پرونده برای خسارت‌دیدگان شد.

وی اعلام کرد: این عدد، نشان‌دهنده حجم قابل توجه مراجعات و همچنین اعتماد نسبی مردم به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای جبران خسارات است.

آغاز پرداخت‌ها؛ گام نخست در جبران خسارات

وی اذعان کرد: با تأمین منابع مالی از سوی استانداری و دفتر مرکزی بنیاد مسکن، روند پرداخت کمک‌های مالی به آسیب‌دیدگان آغاز شد.

گلشه گفت: در گام نخست، کمک‌هزینه اجاره مسکن برای خانوارهایی که امکان سکونت در واحدهای خود را ندارند، پرداخت شده است.چ و این کمک‌ها برای یک دوره شش‌ماهه در نظر گرفته شده و تاکنون ده‌ها واحد از آن بهره‌مند شده‌اند.

وی بیان کرد: همچنین، پرداخت کمک‌هزینه برای جبران خسارات جزئی مانند شیشه و پنجره نیز در دستور کار قرار گرفته و صدها واحد از این محل حمایت شده‌اند.

وی تصریح کرد: هرچند این پرداخت‌ها هنوز به تمامی خسارت‌دیدگان نرسیده، اما آغاز آن را می‌توان نشانه‌ای از حرکت عملی در مسیر جبران خسارات دانست؛ حرکتی که تداوم آن، نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها خواهد داشت.

اسکان موقت؛ دغدغه‌ای فراتر از آمار

رئیس ستاد بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان گفت: در کنار جبران خسارات مالی، موضوع اسکان موقت برای خانوارهایی که خانه‌های خود را از دست داده‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

گلشهر افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای این گروه در نظر گرفته شده است؛ تسهیلاتی که می‌تواند تا حدی نگرانی‌های مربوط به تأمین سرپناه را کاهش دهد.

به گفته وی، فرآیند دریافت این تسهیلات، شامل معرفی متقاضیان به بانک مسکن، ثبت اطلاعات در سامانه طرح‌های حمایتی و مراجعه به شعب منتخب است مسیری که اگرچه چند مرحله‌ای است، اما برای اطمینان از تخصیص عادلانه منابع طراحی شده است.

چالش‌ها و ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات

گلشه اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز چالش‌هایی در مسیر پرداخت تسهیلات و خدمات وجود دارد، از جمله این چالش‌ها می‌توان به روند زمان‌بر اداری، نیاز به تکمیل مدارک و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اشاره کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس آمار موجود، از میان ۷۸ واحد معرفی‌شده به بانک برای دریافت تسهیلات ودیعه، تنها بخشی از آن‌ها موفق به دریافت وام شده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که همچنان نیاز به تسریع در فرآیندها و افزایش هماهنگی میان نهادهای مرتبط وجود دارد.

وی اضافه کرد: در شرایط بحرانی، زمان یکی از مهم‌ترین عوامل است و هرگونه تأخیر در ارائه خدمات می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

بازسازی؛ فراتر از ساخت‌وساز

رئیس ستاد بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان افزود: آنچه در کردستان در حال وقوع است، صرفاً بازسازی ساختمان‌ها نیست بلکه فرآیندی چندوجهی است که ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی روانی را در بر می‌گیرد.

گلشه گفت: بازگشت مردم به خانه‌های خود، احیای کسب‌وکارها و ایجاد احساس امنیت، همگی بخشی از اهدافی است که در قالب برنامه‌های بازسازی دنبال می‌شود و در این میان، نقش نهادهای اجرایی در جلب اعتماد عمومی و ارائه خدمات به‌موقع، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

با گذشت زمان از آغاز بحران، اکنون نشانه‌هایی از حرکت به سوی بهبود در مناطق آسیب‌دیده کردستان دیده می‌شود. ارزیابی گسترده خسارات، تشکیل هزاران پرونده، آغاز پرداخت کمک‌ها و برنامه‌ریزی برای اسکان موقت، همگی بیانگر تلاش برای مدیریت شرایط و کاهش آثار بحران هستند.

با این حال، مسیر بازسازی همچنان ادامه دارد و نیازمند تداوم حمایت‌ها، تسریع در فرآیندها و همکاری نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و مردم است.

در نهایت، آنچه اهمیت دارد، بازگشت آرامش به زندگی مردمی است که در این بحران آسیب دیده‌اند؛ آرامشی که تحقق آن، نه‌تنها به ساخت دیوارها و سقف‌ها، بلکه به بازسازی اعتماد و امید در دل‌ها وابسته است.