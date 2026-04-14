خبرگزاری مهر، گروه استانها: سالروز شهادت امام جعفر صادق امسال در حالی فرارسیده که مسائل متعددی از چالشهای اجتماعی و اقتصادی گرفته تا جنگ نرم رسانهای و پرسشهای جدی نسل جوان، جامعه ایران را با ضرورت بازخوانی جایگاه عقلانیت و حکمت در مکتب اهلبیت(ع) روبهرو کرده است.
مراسم سوگواری این روز در نقاط مختلف کشور از جمله استان تهران، با محوریت تبیین نقش تمدنی امام صادق(ع) در تولید علم، تأسیس فقه و گسترش گفتوگوهای معرفتی برگزار میشود و مسئولان حوزه تبلیغ و فرهنگ دینی نیز بر اهمیت بهرهگیری از این میراث در مدیریت مسائل روز جامعه تأکید دارند.
بازخوانی جایگاه امام صادق(ع) در عصر حاضر
امروز بیش از هر زمان دیگر جامعه با پرسشهایی درباره آینده فرهنگی، شکاف نسلی، بحران اعتماد، جنگ روایتها و پیچیدگیهای جدید جهان رسانهای روبهروست. در چنین شرایطی، نام و یاد امام صادق(ع)، بنیانگذار بزرگترین دانشگاه تولید دانش اسلامی بار دیگر به عنوان نماد عقلانیت دینی، گفتوگو، مبارزه با تحریف و ترویج کرامت انسانی برجسته شده است.
مورخان میگویند مدرسه علمی آن امام همام، با چهار هزار شاگرد، الگویی از حکمرانی دانشی و تولید فکر بود؛ چیزی که امروز در مدیریت فرهنگی کشور بهشدت نیازمند آن هستیم.
نیاز امروز جامعه بازگشت به عقلانیت صادقی است
حجتالاسلام منصور باقربیک تبریزی، مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز شهادت امام صادق(ع) اظهار کرد: امسال در فضایی سوگوار میشویم که بیش از هر دورهای نیازمند تبیین عقلانیت دینی هستیم. جامعه ما با حجم بالایی از اطلاعات ناسالم، شبهات اعتقادی و جنگ روانی روبهروست. مکتب امام صادق(ع) دقیقاً پاسخِ مدیریتیِ این شرایط است.
او افزود: تبلیغ دینی دیگر فقط سخنرانیهای یکسویه نیست. امروز باید با زبان تخصصی، با ابزار رسانه، با گفتمان علمی و با فهم دقیق از مسائل اجتماعی وارد میدان شد. امام صادق(ع) الگوی همین نوع تبلیغ است؛ تبلیغی که مبتنی بر گفتوگو، پرسش، تحلیل و استدلال است.
تأکید بر اهمیت گفتوگو با نسل جوان
باقربیک تبریزی با اشاره به تحولات اخیر در سبک ارتباطگیری نسل جدید توضیح داد و افزود: اگر بخواهیم با جوان امروز صحبت کنیم، باید از منطق امام صادق(ع) الگو بگیریم؛ یعنی گفتوگو به جای دستور، پاسخگویی دقیق بهجای کلیگویی، و اعتمادسازی این امام بزرگوار حتی با مخالفان فکری خود با احترام و منطق برخورد میکرد.
وی اضافه کرد: در همین راستا در شهرستانهای استان تهران بیش از ۴۰۰ برنامه مناسبتی پیشبینی شده که بخش مهمی از آنها اختصاص به گفتمانسازی و پاسخگویی علمی دارد؛ از کرسیهای معرفتی گرفته تا نشستهای پرسش و پاسخ با حضور استادان حوزه و دانشگاه.
کارکرد اجتماعی مراسم عزاداری
مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانها با اشاره به کارکرد اجتماعی عزاداری گفت: مراسم سوگواری فقط یک آیین عاطفی نیست؛ محل پیوند اجتماعی، ایجاد همبستگی، انتقال معارف و تقویت بنیانهای فرهنگی است. امسال تلاش کردهایم این مراسمها به سمت محتوای مؤثرتر و پاسخگوتر حرکت کند.
امام صادق(ع) معیار ما در مبارزه با دشمنان
حجتالاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد سیاسی و فرهنگی میراث امام صادق(ع) اظهار داشت: امروز جنگ روایتها مهمترین عرصه مواجهه فرهنگی است. دشمن تلاش میکند هویت دینی و تاریخی ما را تحریف کند. بهترین پاسخ به این وضعیت، رجوع به مکتب امام صادق(ع) است؛ امامی که عمر خود را صرف مبارزه با تحریف، تولید علم و تبیین معارف ناب کرد.
لزوم هوشمندی تبلیغ دینی در شرایط جدید
او با اشاره به شرایط رسانهای و تغییر رفتار مصرف محتوا در میان مردم افزود: نمیتوان با روشهای ۳۰ سال پیش در میدان فرهنگی امروز حضور داشت. همانگونه که امام صادق(ع) در زمان خود تحول در آموزش و تبلیغ ایجاد کرد، ما هم باید با ابزارهای نوین، محتواهای جذاب، روایتهای دقیق و پاسخهای علمی وارد میدان شویم.
محمودی ادامه داد: محور اصلی برنامههای سالروز شهادت، جهاد تبیین، مبارزه با تحریف تاریخی، ترویج سبک زندگی اسلامی و تقویت امید اجتماعی است.
پیوند آموزههای صادقی با مسائل روز
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: امام صادق(ع) به ما یاد میدهد که راهحل مشکلات از مسیر دانش، تقوا، عدالت اجتماعی و مسئولیتپذیری میگذرد. اگر مدیران، مسئولان و نخبگان فرهنگی بر اساس همین آموزهها حرکت کنند، بسیاری از گرهها باز میشود.
وی در پایان افزود: ما امروز نیازمند بازتولید عقلانیت دینی هستیم؛ عقلانیتی که نه منفعل است و نه احساسی، بلکه مبتنی بر علم، اخلاق، عدالت و گفتوگوست. این همان میراث جاودان امام صادق(ع) است.
سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) نه تنها یادآور مظلومیت یک امام بزرگوار، بلکه یادآور مسئولیت تاریخی ما در حفظ عقلانیت دینی، تقویت امید، مبارزه با تحریف و گسترش گفتوگوی اجتماعی است.
مسئولان فرهنگی استان تهران نیز در گفتوگوهای انجامشده، بر همین ضرورتها تأکید کردند و برنامههای گستردهای برای ترویج معرفت صادقی در سطح جامعه وعده دادند.
