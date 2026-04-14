دو اثر تاریخی هرمزگان بر اثر حملات دشمن آسیب دیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد، اظهار کرد: بررسیهای اولیه نشان میدهد محوطهٔ دستکند بُستانه واقع در شهرستان پارسیان و تلگرافخانه جاسک تحت تأثیر شرایط اخیر قرار گرفته و دچار آسیبهایی شدهاند.
شهرزاد با اشاره به اهمیت محوطهٔ دستکند بُستانه گفت: این محوطه یکی از شاخصترین نمونههای سنگتراشی جنوب ایران است و بخشهایی از آن به دوران پیش از اسلام تعلق دارد. معماری این مجموعه شامل اتاقهای حفرشده در دل سنگ، گذرگاهها، فضاهای آیینی، حفرههای ذخیرهسازی و عناصر تدفینی یا سکونتی است که ارزش باستانشناختی آن را دوچندان میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی همچنین درباره تلگرافخانهٔ جاسک اظهار کرد: تلگرافخانهٔ تاریخی جاسک از مهمترین بناهای دوره قاجار در کرانههای مکران است و در گذشته بخشی از شبکه بینالمللی لاین تلگراف هند و اروپا به شمار میرفت. این مجموعه در زمان خود یکی از معدود مراکز ارتباطات جهانی در جنوب ایران بوده و نقش مهمی در تاریخ ارتباطات منطقه داشته است.
وی افزود:تا بازگشت شرایط پایدار و فراهمشدن امکان کارشناسی دقیق، تیمهای فنی استان در حال ارزیابی میدانی، مستندسازی آسیبها و ثبت جزئیات هستند.
شهرزاد تاکید کرد: در اسناد بینالمللی مرتبط با میراث فرهنگی، آسیبرساندن عمدی به آثار تاریخی در جریان مخاصمات، از مصادیق نقض جدی قوانین حمایت از میراث محسوب میشود و میتواند با پیگیریهای حقوقی بینالمللی مواجه شود.
نظر شما